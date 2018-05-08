Одна из улиц Петрозаводска отдаст свое название другой магистрали

Новую улицу Петрозаводска назовут в честь Героя Советского Союза Федора Толбухина. Это будет сделано к 70-летию со дня смерти маршала в 2019 году. Такое решение Ирина Мирошник и Артур Парфенчиков приняли в ходе выездного совещания, сообщает пресс-служба мэрии. Они прошли по улице, названной в честь Толбухина в 1949 году. Сегодня она представляет собой проезд от улицы Чапаева и пешеходную дорожку вдоль железнодорожных путей, где нет жилых домов и значимых объектов инфраструктуры. Протяженность улицы — около 500 метров. Решено, что имя прославленного маршала должен носить другой объект.

Достойную улицу будем искать в новостройках, в новых возводимых жилых комплексах,

− сказала Ирина Мирошник.

Представленные управлением архитектуры и градостроительства варианты рассмотрит комиссия по культурно-историческому наследию.