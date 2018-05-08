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Одна из улиц Петрозаводска отдаст свое название другой магистрали
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Одна из улиц Петрозаводска отдаст свое название другой магистрали 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Сити-менеджер Мирошник и глава Карелии Парфенчиков решили переместить улицу Толбухина в Петрозаводске.
Новую улицу Петрозаводска назовут в честь Героя Советского Союза Федора Толбухина. Это будет сделано к 70-летию со дня смерти маршала в 2019 году. Такое решение Ирина Мирошник и Артур Парфенчиков приняли в ходе выездного совещания, сообщает пресс-служба мэрии. Они прошли по улице, названной в честь Толбухина в 1949 году. Сегодня она представляет собой проезд от улицы Чапаева и пешеходную дорожку вдоль железнодорожных путей, где нет жилых домов и значимых объектов инфраструктуры. Протяженность улицы — около 500 метров. Решено, что имя прославленного маршала должен носить другой объект.
Достойную улицу будем искать в новостройках, в новых возводимых жилых комплексах,
− сказала Ирина Мирошник.
Представленные управлением архитектуры и градостроительства варианты рассмотрит комиссия по культурно-историческому наследию.
Добавим, что Федор Толбухин — советский военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, Народный герой Югославии, Герой Народной Республики Болгарии, кавалер ордена «Победа». Участник Первой мировой войны, Гражданской войны, советско-финской войны 1921-1922 годов, Великой Отечественной войны.
По материалам: ptzgovorit.ru
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