Ещё
Трамп и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг КНДР 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
"Лидеры двух стран обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе последние события на Корейском полуострове и встречу председателя Си (Цзиньпина) с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Президент Трамп и президент Си согласились с важностью сохранения действия санкций в отношении Северной Кореи до тех пор, пока она окончательно не свернет свои ядерные и ракетные программы", — говорится в сообщении.
Ранее Ким Чен Ын в ходе встречи с Си Цзиньпином заявил, что КНДР откажется от ядерного оружия, если заинтересованные стороны перестанут проводить враждебную политику в отношении Пхеньяна.
Газета.Ru: последние новости
Археологи не нашли потайных комнат в гробнице Тутанхамона Песков рассказал, когда ожидать назначений в администрации президента "Лайф": полиция и Росгвардия жестко задерживала 5 мая не только фанатов Навального, но и казаков
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему «скучала» Поклонская, последствия ядерного удара РФ и другие события дня37
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»126
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»531
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово415
Келвин Харрис попал в аварию24
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение