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Казахстанского бизнесмена Ертаева задержали в России по подозрению в крупном мошенничестве
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Казахстанского бизнесмена Ертаева задержали в России по подозрению в крупном мошенничестве 

ТАСС 30 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
АСТАНА, 10 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы РФ задержали в Москве казахстанского бизнесмена Жомарта Ертаева, который находился в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Казахстана.
"Он, будучи советником председателя совета директоров АО Bank RBK, пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств", — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного в Казахстан.
В разные годы Ертаев был председателем правления ОАО «Альянс Банк», председателем правления АО «Евразийский банк», генеральным директором ТОО «Алма-ТВ», председателем совета директоров ООО «Алма Групп». С 2017 года является председателем совета директоров АО «Тройка-Д Банк».
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