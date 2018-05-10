Казахстанского бизнесмена Ертаева задержали в России по подозрению в крупном мошенничестве

АСТАНА , 10 мая. / ТАСС /. Правоохранительные органы РФ задержали в Москве казахстанского бизнесмена Жомарта Ертаева, который находился в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Казахстана

"Он, будучи советником председателя совета директоров АО Bank RBK, пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного в Казахстан.