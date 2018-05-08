Представители Минобороны России в Румынии приняли участие в возложении венков на российском воинском захоронении в Бухаресте 

В ходе мероприятия были исполнены национальные гимны Российской Федерации и Румынии, священнослужителями Русской православной и Армянской апостольской церквей был проведен молебен в память о погибших.
Сегодня руководитель и сотрудники представительства Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Румынии приняли участие в проведении торжественно-траурного мероприятия с возложением венков на российском воинском захоронении «Херэстрэу» в Бухаресте (Румыния) по случаю 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Торжественное мероприятие было организованно администрацией города. В церемонии возложения венков приняли участие: Посол России в Румынии, послы Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Туркмении, помощник военного атташе России в Румынии, военные атташе Китая, Турции, Венгрии, представители Министерства Национальной обороны Румынии и Национального бюро по почитанию героев, представители мэрии города Бухареста, представители военного гарнизона, российские и румынские ветераны, представители Россотрудничества, неправительственных организаций и компаний, школьники и кадеты.
В ходе мероприятия были исполнены национальные гимны Российской Федерации и Румынии, священнослужителями Русской православной и Армянской апостольской церквей был проведен молебен в память о погибших.
Полицией города были обеспечены меры безопасности и правопорядка при проведении мероприятия.
Захоронение в городе Бухаресте представляет собой отдельный участок, на котором расположен монумент в виде памятника Советскому Солдату, 16 братских и 465 индивидуальных могил, в которых покоятся 578 советских военнослужащих, чьи имена были установлены Представительством. В 2014 году на захоронении были проведены ремонтно-восстановительные работы.