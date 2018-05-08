Ещё
Представители Минобороны России в Румынии приняли участие в возложении венков на российском воинском захоронении в Бухаресте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Представители Минобороны России в Румынии приняли участие в возложении венков на российском воинском захоронении в Бухаресте 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе мероприятия были исполнены национальные гимны Российской Федерации и Румынии, священнослужителями Русской православной и Армянской апостольской церквей был проведен молебен в память о погибших.
Сегодня руководитель и сотрудники представительства Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Румынии приняли участие в проведении торжественно-траурного мероприятия с возложением венков на российском воинском захоронении «Херэстрэу» в Бухаресте (Румыния) по случаю 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Торжественное мероприятие было организованно администрацией города. В церемонии возложения венков приняли участие: Посол России в Румынии, послы Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Туркмении, помощник военного атташе России в Румынии, военные атташе Китая, Турции, Венгрии, представители Министерства Национальной обороны Румынии и Национального бюро по почитанию героев, представители мэрии города Бухареста, представители военного гарнизона, российские и румынские ветераны, представители Россотрудничества, неправительственных организаций и компаний, школьники и кадеты.
В ходе мероприятия были исполнены национальные гимны Российской Федерации и Румынии, священнослужителями Русской православной и Армянской апостольской церквей был проведен молебен в память о погибших.
Полицией города были обеспечены меры безопасности и правопорядка при проведении мероприятия.
Захоронение в городе Бухаресте представляет собой отдельный участок, на котором расположен монумент в виде памятника Советскому Солдату, 16 братских и 465 индивидуальных могил, в которых покоятся 578 советских военнослужащих, чьи имена были установлены Представительством. В 2014 году на захоронении были проведены ремонтно-восстановительные работы.
ТК «Звезда»: последние новости
В Новосибирске открылась выставка художника – участника Великой Отечественной войны В Луганске прошла генеральная репетиция парада Победы В США появится памятник боевым летчикам антигитлеровской коалиции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп объявил решение по Ирану169
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»187
Почему «скучала» Поклонская и другие события дня54
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»545
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово458
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение