Рязанский: пенсионный возраст женщин могут увеличить до 60 лет, мужчин — до 65

Вопрос повышения пенсионного возраста для женщин до 60 лет, а для мужчин до 63 или 65 лет, обсуждался на разных уровнях, это повышение должно происходить в несколько этапов. Такое мнение высказал глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский , передаёт ТАСС

«Я могу предполагать из тех вариантов, которые попадались, что называется, в разработках. Они попадались в разных интерпретациях: и 60 лет — женщины, 65 лет — мужчины, и 63 года — мужчины, 60 лет — женщины. Все это требует просчетов», — указал сенатор.

По его словам, нет сомнений в том, что пенсионный возраст повысят. Вопрос заключается в том, когда и как это произойдет.

«Понятно, что это должно проходить постепенно, все работающее население должно быть заблаговременно оповещено. Как это будет? За 10 лет, за 15 лет, либо принципиально те, кто работают в старой системе, останутся в ней, а вновь вступающие в полосу постоянной работы, будут вступать в отношения с государственной пенсионной системой на новых принципах», — высказал предположение парламентарий.

Он также указал, что требует обсуждения и проработки вопрос о том, будет ли развиваться система накопительных пенсий. При этом пока, по словам Рязанского, не назывались сроки вступления в силу решения о повышении пенсионного возраста. Он также напомнил, что сейчас действует утвержденная правительством стратегия развития пенсионной системы до 2030 года, в которую предстоит внести изменения.

«В ней повышения пенсионного возраста не было. Это надо будет делать», — отметил Рязанский.

Также он подчеркнул, что, прежде чем принимать решения об увеличении пенсионного возраста, нужно просчитать не только экономические аспекты, но и не менее важные социально-экономические вопросы.

Сенатор указал, что задача в вопросе повышения пенсионного возраста сводится не только к выполнению функции выравнивания бюджетных процессов внутри бюджета страны или пенсионного фонда. Он обратил внимание, что система должна удовлетворять нескольким требованиям.

«Первое требование — это требование экономического характера: выравнивание возможностей пенсионный системы с тем, чтобы можно было платить пенсию всему контингенту пенсионеров, который у нас есть, тем более что он увеличивается«, — сказал парламентарий.

Вторым требованием, с точки зрения Рязанского, является недопустимость увеличения пенсионного возраста до такого уровня, чтобы «пошла вверх кривая инвалидизации» граждан.

»Это будет другая крайность, и государство будет тратить значительно больше денег на содержание людей, которые получат инвалидность», — указал парламентарий.

Также, по его мнению, должна соблюдаться золотая середина обязательности и личной заинтересованности человека работать дольше, чтобы система возможного выхода на пенсию была гибкой в каком-то возрастном диапазоне

«Чтобы каждый для себя решал: уйдя в 60 лет, он получит одну пенсию, в 63 года — другую, а в 65 лет — третью. Это должно быть объективным выбором», — сказал Рязанский.

Кроме того, по его словам, необходимо соблюсти баланс трудовых ресурсов. «Не надо забывать, что молодое поколение будет „подпирать“ старшее поколение. Мы и так сталкиваемся с проблемой трудоустройства молодежи. Здесь эта проблема может усугубиться», — отметил сенатор.

«Принимать решение по повышению пенсионного возраста можно только тогда, когда на этот большой объем вопросов будут найдены ответы», — сказал он.