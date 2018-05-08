Котов и собак бесплатно привьют от бешенства на Дубнинской улице

На Дубнинской улице 20 мая откроется мобильный пункт вакцинации домашних животных. Как сообщил представитель Станции по борьбе с болезнями животных Северного округа, все желающие смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства, а также завести ветпаспорт в случае его отсутствия.

— Мобильный пункт вакцинации домашних животных откроется 20 мая по адресу улица Дубнинская, дом 10, корпус 2 (ОДС-1 вход со двора), — уточнил специалист.