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Котов и собак бесплатно привьют от бешенства на Дубнинской улице
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Котов и собак бесплатно привьют от бешенства на Дубнинской улице 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 21 минуту назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
На Дубнинской улице 20 мая откроется мобильный пункт вакцинации домашних животных. Как сообщил представитель Станции по борьбе с болезнями животных Северного округа, все желающие смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства, а также завести ветпаспорт в случае его отсутствия.
— Мобильный пункт вакцинации домашних животных откроется 20 мая по адресу улица Дубнинская, дом 10, корпус 2 (ОДС-1 вход со двора), — уточнил специалист.
Напомним, что животных необходимо прививать от бешенства и инфекционных заболеваний каждый год, начиная с трехмесячного возраста. За уклонение от вакцинации Кодексом об административных правонарушениях Москвы предусмотрена ответственность. (мю)
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