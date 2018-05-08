Доходы от грузооборота IAG выросли в первом квартале 2018 года

Как сообщает AVIAV, результаты IAG Cargo за первый квартал 2018 года показали коммерческий доход в размере 276 миллионов евро, что равняется приросту на 3,4 процента или 10,9 проц. в постоянной валюте по сравнению с прошлым годом.

Грузовое подразделение, в которое входят British Airways, Iberia, Vueling, Level и Aer Lingus, продемонстрировало выросший до 11,8 проц. общий доход за период с января по март при постоянном обмене. Объемы снизились на 0,7 проц., а мощность выросла на 3,6 проц.

Линн Эмблтон, исполнительный директор IAG Cargo, сказала: «Оживленный рынок премиум-класса продолжает приносить доход в первом квартале 2018 года.

»Мы испытали хорошие рыночные условия в большинстве наших регионов, а Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион, и особенно Индия , лидируют. Наше специализированное фармацевтическое предложение «Постоянный климат» обеспечило непрерывный рост, обеспечивая транспортировку жизненно-важных вакцин по всему миру.

««Важнейшая доставка», наш непревзойденный продукт, с момента запуска превзошел 4 000 отправлений и недавно перевёз широкий ассортимент товаров — от ортопедических протезов и сноубордов до самых дорогих парфюмов в мире».

Эмблтон добавила: «В первом квартале мы также изучили новые способы использования технологий, чтобы повысить качество обслуживания наших клиентов. Прежде всего, в начале года мы провели первое испытание на борту самоходного воздушного судна в аэропорту Великобритании , чтобы исследовать будущее автономии в логистике аэропортов.

»Наше сетевое предложение продолжает расширяться благодаря новым маршрутам из Мадрида Сан-Франциско , который был запущен в апреле, и из лондонского аэропорта Гатвик в Торонто, который начал работать 1 мая, а наш первый рейс по маршруту Дублин-Сиэтл стартует 18 мая, в то время как рейс Хитроу-Нэшвилл начал свою работу уже сегодня.

«По мере продвижения 2018 года инвестиции в нашу деятельность будут расти наряду с нашим постоянным упором на улучшение предложения и обслуживания, которые мы предоставляем нашим клиентам».