Эксперты считают, что Брексит увеличит сложность цепочки поставок

Выход Великобритании из Европейского Союза , по мнению спикеров Мультимодальной выставки и конференции, скорее всего, увеличит сложность цепочки поставок, пишет AVIAV.

Во время сессии касающейся Брексита Питер Максвини, председатель Агентства по секторному управлению (ASM) и сопредседатель Подгруппы Объединенного Таможенного Консультативного Комитета (JCCC) Брексита, сказал, что политики надеются, что технология сможет компенсировать любую новую сложность цепочки поставок, вызванную выходом из ЕС.

Однако он был настроен скептически: «Мы уничтожаем все, что было создано за последние 40 лет», — сказал он.

«Существуют очень сложные цепи поставок, которые пересекают границы множество раз, поэтому существует огромная пропасть между политическими устремлениями и проблемами на местах».

Этот вопрос еще более усложняется по мере того, как Великобритания находится в процессе, запланированной задолго до Брексита, замены CHIEF, существующей системы таможенного декларирования.

«Мы просто не можем принять к марту следующего года никаких практических мер, чтобы делать что-то другое, по сравнению с тем, чем мы занимаемся сейчас», — сказал Максвини.

Генеральный директор экспедиторской группы BIFA Роберт Кин добавил: «Мы не можем сказать то, чего бы вы ни слышали во время прошлогодней сессии, однако все указывает на то, что, какое бы решение не было принято, оно увеличит бюрократию и бюрократизм».

Даже расширение схем доверенных трейдеров, таких как Уполномоченный Экономический Оператор (AEO), не означает, что грузоотправителям не нужно будет делать таможенные декларации, пояснил Роберт Виндзор, менеджер по политике и исполнительный директор BIFA.