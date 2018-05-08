Ривеччио назначен главным руководителем европейского подразделения UPS

Как сообщает новостной портал AVIAV, компания UPS назначила Лу Ривеччио президентом европейского подразделения UPS, ответственным за все операции американского экспедитора и логистического гиганта в 56 странах и территориях со штатов в более 49 000 сотрудников.

UPS заявила, что Ривеччио берет штурвал во «время роста» для крупнейшего региона группы за пределами США

Джим Барбер, главный операционный директор UPS, сказал: «Лу отправляется в Европу в то время, когда мы инвестируем в нашу сеть, чтобы повысить скорость, добавить мощность и обслуживать увеличившийся, благодаря электронной торговле и трансграничной торговле спрос, который мы наблюдаем.

»Европа является ярким примером того, как наша интеллектуальная глобальная логистическая сеть продолжает развиваться, помогая клиентам всех размеров строить свой бизнес. Я не сомневаюсь, что знания и опыт Лу будут обеспечивать постоянный успех и рост для нас и наших клиентов в этом ключевом регионе мира ».

Начав свою карьеру UPS в качестве обработчика посылок на неполной ставке в Спринг-Вэлли, Нью-Йорк , Ривеччио смог занять несколько ключевых управленческих позиций в UPS по всей Северной Америке.

В своей последней роли, в качестве президента Восточного региона UPS в США, Ривийчио обеспечил стратегическое направление для приблизительно для 175 000 сотрудников в 26 штатах.

Ривеччио, 34-летний ветеран UPS, занимает должность Нандо Чезароне, который был назначен президентом UPS International и членом Комитета управления UPS, старшей группы руководства компании.

В этой роли Чезароне отвечал за всю деятельность UPS за пределами США. Чезароне был назначен президентом европейских операций UPS в начале 2016 года. Он привел европейское подразделение UPS к рекордному результату бизнеса во время пятилетнего вложения инвестиций компании в технологии, сеть и инфраструктуру региона в размере 2 миллиарда долларов.