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Ривеччио назначен главным руководителем европейского подразделения UPS
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Ривеччио назначен главным руководителем европейского подразделения UPS 

AirCargoNews.ru 23 минуты назад
Фото: AirCargoNews.ru
Как сообщает новостной портал AVIAV, компания UPS назначила Лу Ривеччио президентом европейского подразделения UPS, ответственным за все операции американского экспедитора и логистического гиганта в 56 странах и территориях со штатов в более 49 000 сотрудников.
UPS заявила, что Ривеччио берет штурвал во «время роста» для крупнейшего региона группы за пределами США.
Джим Барбер, главный операционный директор UPS, сказал: «Лу отправляется в Европу в то время, когда мы инвестируем в нашу сеть, чтобы повысить скорость, добавить мощность и обслуживать увеличившийся, благодаря электронной торговле и трансграничной торговле спрос, который мы наблюдаем.
»Европа является ярким примером того, как наша интеллектуальная глобальная логистическая сеть продолжает развиваться, помогая клиентам всех размеров строить свой бизнес. Я не сомневаюсь, что знания и опыт Лу будут обеспечивать постоянный успех и рост для нас и наших клиентов в этом ключевом регионе мира ».
Начав свою карьеру UPS в качестве обработчика посылок на неполной ставке в Спринг-Вэлли, Нью-Йорк, Ривеччио смог занять несколько ключевых управленческих позиций в UPS по всей Северной Америке.
В своей последней роли, в качестве президента Восточного региона UPS в США, Ривийчио обеспечил стратегическое направление для приблизительно для 175 000 сотрудников в 26 штатах.
Ривеччио, 34-летний ветеран UPS, занимает должность Нандо Чезароне, который был назначен президентом UPS International и членом Комитета управления UPS, старшей группы руководства компании.
В этой роли Чезароне отвечал за всю деятельность UPS за пределами США. Чезароне был назначен президентом европейских операций UPS в начале 2016 года. Он привел европейское подразделение UPS к рекордному результату бизнеса во время пятилетнего вложения инвестиций компании в технологии, сеть и инфраструктуру региона в размере 2 миллиарда долларов.
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