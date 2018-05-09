Улицу в Петрозаводске назовут в честь маршала Фёдора Толбухина

Одну из улиц в Петрозаводске назовут в честь героя Советского Союза, маршала Фёдора Толбухина, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу правительства Карелии

По инициативе главы региона представители республиканского кабмина и городской администрации провели выездное заседание в районе Перевалки, где ознакомились с улицей имени Толбухина.

Это 500-метровый проезд от улицы Чапаева. Было решено, что именем столь важного в истории страны человека должна быть названа более значимая улица.

Как отметила глава Петрозаводска Ирина Мирошник , управление архитектуры и градостроительства представит несколько вариантов в новых районах. Выбор планируется сделать к 9 мая 2019 года.

Толбухин возглавлял оперативный отдел штаба войск Карельского района в боевых действиях против финской армии в 1921-1922 годах.

Ранее m24 сообщал, что в столице появится памятник четырём дивизиям московского народного ополчения второй волны формирования.