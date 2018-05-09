Ещё
Улицу в Петрозаводске назовут в честь маршала Фёдора Толбухина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Улицу в Петрозаводске назовут в честь маршала Фёдора Толбухина 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: Карельские вести
Одну из улиц в Петрозаводске назовут в честь героя Советского Союза, маршала Фёдора Толбухина, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу правительства Карелии.
По инициативе главы региона представители республиканского кабмина и городской администрации провели выездное заседание в районе Перевалки, где ознакомились с улицей имени Толбухина.
Это 500-метровый проезд от улицы Чапаева. Было решено, что именем столь важного в истории страны человека должна быть названа более значимая улица.
Как отметила глава Петрозаводска Ирина Мирошник, управление архитектуры и градостроительства представит несколько вариантов в новых районах. Выбор планируется сделать к 9 мая 2019 года.
Толбухин возглавлял оперативный отдел штаба войск Карельского района в боевых действиях против финской армии в 1921-1922 годах.
Ранее m24 сообщал, что в столице появится памятник четырём дивизиям московского народного ополчения второй волны формирования.
RT на русском: последние новости
В МИД объяснили введение новых санкций США против России Эксперт оценил планы ЕС обсудить санкции из-за «подрыва территориальной целостности» Украины Плетикоса откроет Парк футбола ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине443
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»142
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов540
Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент237
В Москву вернется минусовая температура16
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение