Ключевые показатели эффективности грузовых авиаперевозок станут одним из пунктов деловых контрактов

Как пишут эксперты новостного портала AVIAV, ключевые показатели эффективности воздушных грузоперевозок (KPI), готовы к тому, чтобы стать особенностью будущих контрактов между заинтересованными сторонами грузовых авиаперевозок.

Наземные обработчики, генеральные агенты по продажам (GSA) и экспедиторы, вероятно, увидят, что Ключевые показатели эффективности — в настоящее время на этапе тестирования — будут добавлены в их контракты с авиакомпаниями и грузоотправителями.

Именно такое впечатление сложилось на сессии по авиаперевозкам на Мультимодальной конференции в Бирмингеме, где обсуждение было сосредоточено на ключевых показателях эффективности (KPI), совместном проекте между подразделением Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) по грузовым перевозкам и Глобальным форумом грузоотправителей (GSF).

Марк Олни, генеральный менеджер Air Canada Cargo по Европе, Ближнему Востоку, Индии и Африке, сказал, что необходимо встроить грузовые KPI в авиационные контракты с наземными обработчиками и генеральными агентами по продажам.

Участвуя в дискуссии на сессии, Олни сказал, что индустрия должна избегать «страха неудачи» в отношении KPI, добавив, что ключевые показатели эффективности стали только началом пути изменений: «Мы в состоянии изменить нынешние направления развития в лучшую сторону».

Лотар Мёле, директор по стандартизации безопасности немецкого экспедитора DB Schenker, учредитель Cargo IQ, сказал, что его клиенты «требуют большей прозрачности в контрактах, которые они подписывают», добавив, что для настройки ИТ-процессов под KPI требуется время, а также «серьёзные изменения» для обучения персонала их применению.

Мёле добавил, что во время разработки ключевых показателей эффективности воздушных грузоперевозок было выслушано «большое количество грузоотправителей» с различными требованиями, в том числе те, кому нужна информация для каждой пересылки, в то время как были и другие, которые «просто хотели, чтобы мы нашли решение», если возникает проблема.

Крис Уэлш, генеральный секретарь GSF, объяснил, что 19 согласованных шагов KPI — были сокращены с более чем 91 шага и были призваны для обеспечения «надежности и предсказуемости» в цепочке поставок воздушных грузов и предоставления грузоотправителям «уверенности» в том, что их товары будут доставлены вовремя.

Участник дискуссионной группы, исполнительный директор Cargo IQ, Ариан Циммерман, сказал, что KPI позволит участникам грузовых авиаперевозок «говорить на общем языке об управлении эффективностью на жизненном цикле доставок от двери до двери» от исходного грузоотправителя до склада, затем до аэропорта и авиакомпании, включая также окончательную доставку.

Он добавил, что пришло время, чтобы индустрия грузовых авиаперевозок оценила то, как она измеряет свои показатели, удаляя «много аббревиатур, витающих вокруг» и «обеспечивает ясность в отношении того, что мы имеем в виду».

Уэлш, который возглавлял группу, сказал, что грузоотправители были сосредоточены на пяти ключевых показателях уровня обслуживания и семи критериях отслеживания и контроля, которые дали им прозрачность в отношении статуса их поставок в цепочке поставок воздушных грузов.

Повторяя точку Циммермана об общем языке на KPI, Мёле добавил, что важно знать: «Что происходит, когда мы нажимаем кнопку?»

Уэлш сказал, что он считает, что индустрия грузовых авиаперевозок была менее развита, чем сектор морских перевозок, с точки зрения принятия KPI, в то время как Мёле сказал, что у него не сложилось такого впечатления. Участвующий в дискуссии экспедитор сказал, что в секторе авиаперевозок многое происходит «за кулисами», и его мнение продублировал Тристан Кох, управляющий директор по продажам грузов, EMEA, American Airlines.

Кох сказал, что полные данные KPI, а также компонент данных от аэропорта к аэропорту являются важным инструментом в улучшении качества, но добавил, что он считает, что некоторые заинтересованные стороны будут испытывать нежелание делиться данными, подытожив свою мысль так: «Кто первый покажет, какие карты у него на руках? »

Кох добавил, что также должен быть «План Б» для более мелких экспедиторов который позволит им получить доступ к KPI, и у которых нет «горшочка с золотом», чтобы инвестировать в новые ИТ-системы, которыми обладают ведущие экспедиторы, что также указывает на то, что отрасль в целом далеко позади запланированных идей.

Циммерман сказал, что рост поставок электронной коммерции и необходимость управления этими партиями на «микроскопическом уровне» находиться в «приоритетных задачах» для Cargo IQ и GSF.

По словам Циммермана, индустрия должна улучшить данные, полученные на заключительном этапе, от аэропорта до двери, добавив: «Задача заключается в том, чтобы ИТ-компании получили эти данные».