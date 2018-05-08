Ещё
Swissport Basel получил сертификат ИАТА в области фармацевтической логистики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Swissport Basel получил сертификат ИАТА в области фармацевтической логистики 

AirCargoNews.ru 26 минут назад
Фото: AirCargoNews.ru
Как сообщает новостной портал AVIAV, Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) присудила компании Swissport Cargo Services располагающейся в аэропорте Базеля сертификат CEIV Pharma для фармацевтической логистики.
Нормативы CEIV гарантируют высочайшие стандарты качества и безопасности при транспортировке чувствительных фармацевтических продуктов. Базельский склад Swissport является шестым сертифицированным грузовым объектом компании.
«Мы очень рады получить сертификацию CEIV для фармацевтических логистических услуг на нашем современном грузовом объекте в Базеле», — сказал Нилс Кнудсен, главный коммерческий директор Swissport International, добавив: «Сертификат CEIV подчеркивает привлекательность наших услуг на самом современном грузовом терминале Швейцарии».
С ежегодными темпами роста почти в 10 процентов и общим оборотом около 47 000 тонн в 2017 году, Базель является одним из самых важных грузовых назначений Swissport.
Пресс-секретарь наземного обработчика сказал: «С момента открытия склада в 2015 году Swissport продолжает расширять свое предложение. Объект располагает площадями в 7500 квадратных метров, оборудованными системой контроля поверхности температуры с диапазоном температур от +15 до + 25 градусов по Цельсию.
»Кроме того, на объекте имеются специальные охлаждающие устройства для фармацевтических препаратов, обеспечивающие температуру от +2 до +8 и специальный агрегат для товаров, которым требуется постоянная температура -20 градусов Цельсия.
«Благодаря эксклюзивному прямому доступу к шоссе Swissport может перемещать фармацевтические препараты в среднем за две минуты от своего контролируемого температурой склада до самолета».
Swissport инвестирует и в другие европейские логистические центры. В апреле 2018 года компания объявила о своем плане крупномасштабного расширения своей грузовой инфраструктуры в аэропорту Франкфурта, подписав долгосрочный договор аренды нового объекта в CargoCity South.
Новый таможенный грузовой склад будет иметь площадь около 16 000 квадратных метров, что делает его третьим по величине в глобальной сети Swissport, состоящей из 133 складов.
Swissport International обрабатывает 4,7 миллиона ​​тонн грузов в год от имени около 850 компаний-клиентов в авиационном секторе.
В середине апреля этого года Swissport Group объявила, что отложит свои планы по первичному публичному размещению (IPO) на швейцарской фондовой бирже SIX.
В коротком заявлении инвестора наземный обработчик, дочерняя компания китайского конгломерата HNA, сообщил, что он решил отложить листинг своих акций в результате текущих рыночных условий. Он не дал никаких подробностей о том, как долго продлится эта задержка.
AirCargoNews.ru: последние новости
Jettainer встряхивает индустрию своим следующим поколением цифровых контейнеров Грузовое совместное предприятие Lufthansa и United начинает набирать обороты Ключевые показатели эффективности грузовых авиаперевозок станут одним из пунктов деловых контрактов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово339
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»493
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян30
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото231
Келвин Харрис разбился в аварии9
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение