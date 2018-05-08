Swissport Basel получил сертификат ИАТА в области фармацевтической логистики

Как сообщает новостной портал AVIAV, Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) присудила компании Swissport Cargo Services располагающейся в аэропорте Базеля сертификат CEIV Pharma для фармацевтической логистики.

Нормативы CEIV гарантируют высочайшие стандарты качества и безопасности при транспортировке чувствительных фармацевтических продуктов. Базельский склад Swissport является шестым сертифицированным грузовым объектом компании.

«Мы очень рады получить сертификацию CEIV для фармацевтических логистических услуг на нашем современном грузовом объекте в Базеле», — сказал Нилс Кнудсен, главный коммерческий директор Swissport International, добавив: «Сертификат CEIV подчеркивает привлекательность наших услуг на самом современном грузовом терминале Швейцарии ».

С ежегодными темпами роста почти в 10 процентов и общим оборотом около 47 000 тонн в 2017 году, Базель является одним из самых важных грузовых назначений Swissport.

Пресс-секретарь наземного обработчика сказал: «С момента открытия склада в 2015 году Swissport продолжает расширять свое предложение. Объект располагает площадями в 7500 квадратных метров, оборудованными системой контроля поверхности температуры с диапазоном температур от +15 до + 25 градусов по Цельсию.

»Кроме того, на объекте имеются специальные охлаждающие устройства для фармацевтических препаратов, обеспечивающие температуру от +2 до +8 и специальный агрегат для товаров, которым требуется постоянная температура -20 градусов Цельсия.

«Благодаря эксклюзивному прямому доступу к шоссе Swissport может перемещать фармацевтические препараты в среднем за две минуты от своего контролируемого температурой склада до самолета».

Swissport инвестирует и в другие европейские логистические центры. В апреле 2018 года компания объявила о своем плане крупномасштабного расширения своей грузовой инфраструктуры в аэропорту Франкфурта, подписав долгосрочный договор аренды нового объекта в CargoCity South.

Новый таможенный грузовой склад будет иметь площадь около 16 000 квадратных метров, что делает его третьим по величине в глобальной сети Swissport, состоящей из 133 складов.

Swissport International обрабатывает 4,7 миллиона ​​тонн грузов в год от имени около 850 компаний-клиентов в авиационном секторе.

В середине апреля этого года Swissport Group объявила, что отложит свои планы по первичному публичному размещению (IPO) на швейцарской фондовой бирже SIX.

В коротком заявлении инвестора наземный обработчик, дочерняя компания китайского конгломерата HNA, сообщил, что он решил отложить листинг своих акций в результате текущих рыночных условий. Он не дал никаких подробностей о том, как долго продлится эта задержка.