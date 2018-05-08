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Air Incheon приветствуют в Ханое
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Air Incheon приветствуют в Ханое 

AirCargoNews.ru 27 минут назад
Фото: AirCargoNews.ru
Авиакомпания Air Incheon (KJ) запустил пятидневное еженедельное грузовое обслуживание с использованием самолёта B767-300 от Инчхона до Ханоя, пишет информационный портал AVIAV.
Оператор терминала Air Air Cargo Services of Vietnam (ACSV) является партнером Air Incheon по обработке грузов в Ханое.
ACSV предоставляет универсальную услугу по работе с рампой и терминалом для всех рейсов KJ через Ханой.
Air Transport Services Group (ATSG) доставила первый из двух переоборудованных грузовых самолетов Boeing 767-300 в Air Incheon в рамках шестилетней сухой аренды.
Южнокорейский перевозчик также согласился арендовать второй B767-300F с поставкой после переоборудования, которое выполняется дочерней американской компанией ATSG West Leasing и должно быть завершено во второй половине 2018 года.
Президент и основатель Air Incheon, Йекей Парк сказал: «Мы крайне воодушевлены нашими новыми услугам в Ханое, что является началом следующего этапа наших глобальных планов расширения. Значительный опыт ACSV в работе с грузовыми операторами VUN делает его нашим идеальным и долгосрочным партнером по обслуживанию ».
Саид Бинь Вунг Тхан, генеральный директор ACSV: «Мы очень рады, что нам была предоставлена ​​возможность помочь Air Incheon на этом важном этапе их развития, и надеемся на успешное партнерство».
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