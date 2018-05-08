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Министр туризма Филиппин ушла в отставку из-за коррупционного сканадала
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Министр туризма Филиппин ушла в отставку из-за коррупционного сканадала 

ИА Синьхуа 29 минут назад
Манила, 8 мая /Синьхуа/ — Официальный представитель президента Филиппин Гарри Рок сегодня подтвердил, что президент Родриго Дутерте уже принял отставку министра туризма Ванды Коразон Тулфо-Тео, подозреваемой в коррупции в связи с получением принадлежащей ее брату фирмой значительных средств на рекламу.
Филиппинские СМИ сегодня со ссылкой на информированные источники сообщили, что Р. Дутерте потребовал от В. К. Тулфо-Тео уйти в отставку по собственной инициативе, прошение об отставке она подала на состоявшемся вчера вечером заседании правительства.
Филиппинский офис омбудсмена по борьбе с коррупцией сообщил, что, независимо от того, уйдет ли В. К. Тулфо-Тео в отставку, данный офис будет проводить дальнейшее расследование по этому инциденту. —0—
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