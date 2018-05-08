Экзотические военные формирования Третьего рейха

В ходе Второй мировой войны нацистское руководство создавало многочисленные воинские части и подразделения по национальному признаку из представителей тех народов, которые могли бы сражаться на стороне Германии . Нацисты, как и их противники, стремились разыграть модную в ХХ веке карту «национального освобождения» и «антиколониализма».

В войсках Третьего рейха были формирования из представителей мусульманских народностей СССР, грузин, армян, арабов, индийцев, русских. Из них даже создавались части СС, в которых, по идее, могли служить только «истинные арийцы». Но, как говорил рейхсфюрер Гиммлер, «в моём ведомстве только я решаю, кто ариец, а кто нет».

Войска из кавказских и мусульманских народов СССР

В первые же месяцы войны в немецкий плен попали сотни тысяч граждан СССР различных национальностей. После колебаний, вызванных нежеланием с кем-либо делить «чисто немецкую» победу, Гитлер в декабре 1941 года согласился с доводами о создании добровольческих частей из представителей мусульманских и кавказских народностей СССР. Начали формироваться так называемые восточные легионы. Первоначально их было четыре: Туркестанский, Грузинский, Армянский и Кавказско-мусульманский. Позднее последний был разделён на Азербайджанский и Северокавказский, а также был образован Волжско-татарский легион (или легион «Идель-Урал»). В феврале 1942 года был создан Штаб командования восточных легионов, объединивший руководство всеми формируемыми в составе вермахта соединениями из представителей народов востока и юга СССР.

Всего в составе восточных легионов было сформировано 86 батальонов общей численностью около 100 тысяч человек. Самым многочисленным оказался Азербайджанский легион — 40 тысяч солдат и офицеров, в остальных было от 5 до 20 тысяч. Первые подразделения легионов приняли участие в боях против советских войск уже осенью 1942 года на Северном Кавказе. [С-BLOCK]

Широкому боевому использованию восточных легионов предшествовал приказ ОКВ в августе 1942 года, в котором кавказские и мусульманские народы СССР были названы «союзниками» Рейха. При этом Гитлер отмечал, что вполне доверяет только мусульманам из числа граждан СССР, но относится настороженно к созданию воинских частей из грузин и армян. В сентябре 1943 года все восточные легионы были передислоцированы на Запад.

Помимо восточных легионов, в составе вермахта 162-я пехотная дивизия с начала 1942 года была предназначена для преимущественного пополнения представителями тюркских народов. Дивизия вела боевые действия в 1943-1945 гг. на Итальянском фронте. К восточным легионам можно отнести и Калмыцкий кавалерийский «корпус» (насчитывавший всего 3600 человек) вермахта, созданный осенью 1942 года и сражавшийся до конца войны.

Восточные легионы часто и необоснованно причисляют к войскам СС, куда они были формально зачислены только в конце 1944 года. Исходно же в СС из представителей восточных народов СССР формировалось только Восточно-тюркское соединение СС численностью 8500 человек.

Русские и казачьи войска СС В августе 1942 года казаки были официально названы «союзниками Рейха», а в январе 1943 года нацисты признали «арийцами» и казаков, и русских. Наиболее многочисленными русскими соединениями СС стали 29-я и 30-я ваффен-гренадерские дивизии и 15-й казачий кавалерийский корпус. Их формирование относится уже к завершающему периоду войны. 29-я дивизия была создана из отступившей с Брянщины коллаборационистской «Русской освободительной народной армии» Б. В. Каминского. Дивизия участвовала в боях против партизан в Восточной Европе. Причём во время подавления Варшавского восстания Каминский — такова ирония судьбы — был расстрелян самими же эсесовцами за зверства (!) его подчинённых.

Австрии. 30-я дивизия короткое время в конце 1944 года действовала во Франции , после чего, из-за массовых перебежек к противнику, была расформирована. 15-й казачий корпус был развёрнут из 1-й казачьей дивизии СС в начале 1945 года и принял участие в завершающих сражениях Второй мировой войны на территории Венгрии

Легион СС «Свободная Арабия»

Долгое время нацистам мешало обратиться к арабам с призывом начать восстание против английских колонизаторов то обстоятельство, что немецкий союзник Италия также владела обширной арабской страной — Ливией . Но, после оставления войсками «оси» Северной Африки, началась вербовка арабов в вермахт. В то время немало арабов проживало в разных странах Южной Европы, какое-то их количество оказалось среди британских и французских военнопленных.

Вдохновителем арабского легиона стал бывший муфтий Иерусалима Амин аль-Хусейни, изгнанный англичанами в 1940 году. Ранее он встречался с Гитлером, в лице которого приветствовал «защитника ислама». Аль-Хусейни помогал в создании мусульманских частей из боснийцев и албанцев, а 1 марта 1944 года призвал (по радио из Берлина) весь арабский мир к джихаду на стороне Третьего рейха против евреев. Арабский легион (численностью более 20 тысяч) был создан на Балканах в конце 1943 года. До мая 1945 года он нёс оккупационную службу и воевал с партизанами в Греции и Югославии.

Индийский легион СС «Свободная Индия»

Среди британских военнопленных в Германии было немало индийцев. Среди части индийцев ещё в Первую мировую войну были популярны настроения использовать союз с Германией для освобождения от британского владычества. Во время Второй мировой войны индийский деятель Субхас Чандра Бос сформировал в странах, оккупированных Японией , Индийскую национальную армию. Нацисты также решили разыграть «индийскую карту».

В августе 1942 года в Северной Африке был сформирован Индийский легион (с 1944 г. — легион СС «Свободная Индия»), куда вступили примерно три с половиной тысячи смуглых «истинных арийцев». Любопытно, что языком воинских команд в легионе был английский. Его участие в военных действиях на Западе и в Италии было ограниченным. После сдачи его в плен союзникам несколько его руководителей были расстреляны британцами за измену, прочие заключены в Красный Форт в Дели , где были осуждены на знаменитом процессе, но вскоре освобождены под напором индийского движения за независимость.

Мечты о британских и американских войсках СС Считая британцев «нордическим» народом и естественным союзником в борьбе против большевизма, нацисты объявили о создании британского добровольческого корпуса СС. Однако в него записалось всего… 27 человек из нескольких сотен тысяч британских военнопленных. Провалился и план создания ирландских частей СС против британцев.