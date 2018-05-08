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Рейтинг удобства электронных услуг
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Рейтинг удобства электронных услуг 

Open.gov.ru 21 минуту назад
Фото: Open.gov.ru
Компания Artezio провела исследование государственных онлайн-сервисов разных стран.
В исследовании была использована глобальная база данных ООН — United Nations E-Government Development Database (UNeGovDD) и база данных о развитии электронного правительства государств — членов ООН.
Аналитики, оценивая удобство государственных интернет-сервисов, учитывали несколько параметров:
-наличие «единой точки входа» — единого портала,
— возможность получения услуг онлайн
— удобство поиска информации, прохождения аутентификации.
«Дополнительно оценивалась перспективность масштабирования сервисов с учетом развития технологий», — отмечают составители рейтинга.
В первую пятерку стран с самыми удобными электронными госуслугами вошли Великобритания, Австралия, Республика Корея, Сингапур и Финляндия.
К примеру, в Великобритании можно дистанционно задекларировать и оплатить налоги, зарегистрировать бизнес, получить водительские права и воспользоваться местными услугами. Интернет помогает жителям Великобритании пользоваться системой здравоохранения и пенсионной системой.
Россия — на 11-м месте. Аналитики уточнили, что «в России развитие электронных госуслуг происходит динамично, с полной поддержкой государства».
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