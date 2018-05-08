В Выборге почтили память павших защитников родины 

Накануне Дня Победы в Выборге в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась традиционная церемония возложения цветов и венков.
Почтить память павших пришли ветераны, представители различных учреждений и организаций Выборга, районной администрации, а также военнослужащие и молодежь возложили венки и цветы к мемориалу «Петровка», мемориальному комплексу «Братское захоронение советских воинов на Южном кладбище», воинскому захоронению №33 «4 км Ленинградского шоссе».
Возглавили традиционную памятную акцию, посвященную 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, глава Выборгского района Дмитрий Никулин и глава администрации Геннадий Орлов.
Кроме того, делегация Выборгского района, в которую вошли представители районной администрации и Общества дружбы «Россия-Финляндия», совместно с представителями Канцелярии Посольства Российской Федерации в городе Лаппеенранта (Финляндская Республика), посетили захоронения советских военнопленных, находящиеся вблизи Лаппеенранты и Иматры (Финляндия).