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Боевое знамя танкового училища имени Мерецкова 9 мая передадут Зарайскому кремлю
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Боевое знамя танкового училища имени Мерецкова 9 мая передадут Зарайскому кремлю 

РИАМО 28 минут назад
Фото: РИАМО
Девятого мая колонну «Бессмертного полка», которая пройдет по улицам Зарайска, возглавит копия боевого знамени Благовещенского высшего танкового командного краснознаменного училища имени Кирилла Мерецкова, после шествия его передадут в музей-заповедник «Зарайский кремль», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
«В день Великой Победы на площади Победы у памятника маршалу Мерецкову состоится торжественная передача Боевого знамени в фонды отмечающего в этом году 100-летний юбилей государственного музея-заповедника «Зарайский кремль», который хранит память о выдающемся земляке», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.
Она отметила, что несмотря на то, что училище в начале 2000-х годов расформировали, его традиции продолжают жить, и теперь местом встречи выпускников этого учебного заведения может стать родина маршала Советского Союза Мерецкова.
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