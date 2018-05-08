Боевое знамя танкового училища имени Мерецкова 9 мая передадут Зарайскому кремлю

Девятого мая колонну «Бессмертного полка», которая пройдет по улицам Зарайска, возглавит копия боевого знамени Благовещенского высшего танкового командного краснознаменного училища имени Кирилла Мерецкова, после шествия его передадут в музей-заповедник «Зарайский кремль», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области

«В день Великой Победы на площади Победы у памятника маршалу Мерецкову состоится торжественная передача Боевого знамени в фонды отмечающего в этом году 100-летний юбилей государственного музея-заповедника «Зарайский кремль», который хранит память о выдающемся земляке», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева

Она отметила, что несмотря на то, что училище в начале 2000-х годов расформировали, его традиции продолжают жить, и теперь местом встречи выпускников этого учебного заведения может стать родина маршала Советского Союза Мерецкова.