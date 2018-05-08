В Чехове нарушили порядок проведения аукциона на ремонт подъездов

В подмосковном Чехове нарушили порядок проведения электронных торгов на выполнение ремонта подъездов в многоквартирных домах, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «ПРОФМЕХАНИКА» на действия муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района» и МКУ городского округа Чехов «Центр конкурентных закупок» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту подъездов в МКД МП «ЖКХ Чеховского района». Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отказали компании в допуске к участию в аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы и изучив представленные доказательства, управление ФАС пришло к выводу о неправомерности действий предприятия и учреждения, и признало жалобу ООО «ПРОФМЕХАНИКА» обоснованной», — говорится в сообщении.

Областное УФАС выдало предприятиям обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.