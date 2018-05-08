Какие полоски для отбеливания зубов действительно работают

Белоснежной улыбки можно добиться, не только сделав дорогущее профессиональное отбеливание, которое неизвестно как повлияет на эмаль, но и в домашних условиях. И нет, полоскание перекисью водорода и чистка зубов пищевой содой тут вовсе ни при чем. Последние годы многие активно пользуются полосками для отбеливания, которые обеспечивают эффект не хуже, чем от какого-нибудь суперского ZOOM’а, но при этом безболезненно и безопасно. Рассказываем о тех полосках, которые крепко заняли свою нишу и действительно работают!

Как это работает?

Полоски представляют собой тонкие гибкие пластинки, покрытые специальным составом, который щадяще воздействует на эмаль, отбеливая ее максимум на 5 тонов (если пишут иное, не верьте, хотя со временем, возможно, появятся и такие полоски, которые запросто отбелят зубы на 12 тонов). Эффект держится от 6 до 12 месяцев (у некоторых средств результат сохраняется до 2-х лет, но это бывает крайне редко) в зависимости от образа жизни (курит человек или нет), а также от того, что он ест и пьет. Полоски хорошо справляются с сероватым и желтоватым оттенком эмали, устраняют потемнения от употребления кофе и чая, удаляют пигментные пятна на зубах, оставшиеся от снятия брекетов и т. д.

Основной действующий компонент полосок — пероксидный гель, который содержит перекись водорода и карбамид. Процент перекиси довольно щадящий, поэтому не происходит агрессивное и разрушающее воздействие на эмаль. Как только полоска соприкасается с зубом, перекись начинает активно вырабатывать ионы кислорода, которые проникают в ткани, разрушают органические пигменты, осветляя эмаль. Подобные гели используются при профессиональном отбеливании у стоматолога, только в более высоких концентрациях и с помощью светового или лазерного излучения, в зависимости от техники.

Процедура отбеливания полосками проводится один или два раза в день, обязательно выдерживать равные интервалы между ними. Повторно использовать полоски нельзя (это не капы) ни в коем случае — они одноразовые. Одна процедура может занимать от 5 минут до нескольких часов, есть также полоски, которые крепятся на ночь и снимаются только утром. Точное время производители обязательно указывают в инструкции. После того как полоски снимаются, нужно почистить зубы, желательно с реминерализующей пастой, и хорошо прополоскать рот. Эффект будет заметен не сразу, а лишь по истечении курса, который состоит от 2 до 4 недель. В это время рекомендуется воздержаться от потребления окрашенных напитков и продуктов.

Однако у полосок есть свои минусы. Первый и самый главный — несколько дней будет наблюдаться гиперчувствительность зубов. Чтобы от нее избавиться, придется чистить зубы специальной пастой и пользоваться гелем. Второй — полоски не всегда плотно фиксируются (особенно это касается людей с неидеально ровными зубами или неправильным прикусом), что может привести к неравномерному отбеливанию. Ну и третий минус — полоски могут вызвать ожог десны, если их неудачно прикрепить, а также аллергическую реакцию. Эти минусы также присутствуют при профессиональном отбеливании.

Лучшие полоски для отбеливания

3D Bright Night Effects, Bright Light

Отбеливающие полоски ночного действия отлично справляются с желтизной и растворяют зубной налет, которые образуются у курильщиков и любителей кофе. Некоторые пользователи даже отметили, что средство прекрасно справляется с флюорозом (пятнистая зубная эмаль). Клеятся полоски на ночь (не менее чем на 6–8 часов), хорошо держатся и подстраиваются под форму зубов. Одна упаковка содержит 28 полосок (на 14 применений), но результат заметен уже после пятого использования. В составе отбеливающего геля шестипроцентная перекись водорода, эфирное масло перечной мяты и другие вспомогательные вещества, обеспечивающие эмали и деснам уход. Полоски немного повышают чувствительность зубов, которая снимается специальными гелями и пастами. Результат держится довольно долго.

Полоски для отбеливания 3D Bright Night Effects, Bright Light (1 470 руб.)

Time White Classic, Shomi

Идеальные полоски для людей с повышенной чувствительностью зубов. Запатентованная инновационная формула, не содержащая перекиси водорода и карбамида, абсолютно безопасно отбеливает эмаль, устраняет пигментные пятна от вина, кофе и сигарет. Производители обещают видимый результат уже после первого применения, а через 10 дней — идеально белоснежную улыбку, не хуже, чем у голливудских звезд. Полоски удобно крепятся к зубам, хорошо держатся, не вызывают дискомфорт. Использовать их можно в любое удобное время дня, главное — выделить 30 минут на процедуру.

Полоски для отбеливания Time White Classic, Shomi (1 190 руб.)

3DWhite Luxe, Blend-a-med Безопасные американские полоски для отбеливания, которые завоевали любовь и уважение по всему миру. С их помощью можно справиться даже с многолетним потемнением эмали, а все благодаря инновационной технологии, которую используют в профессиональном отбеливании. Помимо основного компонента — щадящей концентрации перекиси водорода, средство 3DWhite Luxe содержит лекарственные и вспомогательные вещества, которые бережно ухаживают за эмалью. Эффект от полосок появляется после 2 недель ежедневного использования, а результат сохраняется до 1 года. Сами полоски выполнены из эластичного материала, который повторяет форму зубов, плотно прилегает и легко снимается. Выдерживать 3DWhite Luxe на зубах следует 1 час. Чувствительность эмали после использования средства повышается, но быстро проходит, если правильно ухаживать за зубами.

Полоски для отбеливания 3DWhite Luxe, Blend-a-med (2 774 руб.)

3D White Whitestrips LUXE Professional Effects, Crest

Новейшая технология Supreme Flexfit позволила создать полоски, которые идеально крепятся на зубах и не причиняют дискомфорта. В отличие от предыдущих полосок Crest, эти не мешают ни разговаривать, ни даже пить воду (есть все так же запрещено). Особое внимание создатели уделили нижней полоске, которую обычно довольно проблематично закрепить. 3D White Whitestrips LUXE Professional Effects подходят для отбеливания чувствительных зубов, не травмируют эмаль и не вызывают болевых ощущений. Процесс отбеливания достигается постепенно, длительность одной процедуры составляет 1 час, а курс не превышает 2 недель. Видимый результат будет заметен уже после первого применения, а по окончании всего курса зубы будут сиять белизной.

Полоски для отбеливания 3D White Whitestrips LUXE Professional Effects, Crest (3 590 руб.)

Teeth Whitening with Active Oxygen, Global White

Тончайшие и гибкие полоски с активным кислородом обеспечивают безболезненное, эффективное и безопасное отбеливание не выходя из дома. Действие геля направлено на расщепление окрашивающих эмаль пигментов: средство равномерно отбеливает зубы, не повышая их чувствительность. Сама полоска точно повторяет форму зубов, позволяя активному веществу достаточное время воздействовать на эмаль. Курс рассчитан всего на 1 неделю, за которую зубы становятся заметно белее и красивее.

Полоски для отбеливания Teeth Whitening with Active Oxygen, Global White (1 456 руб.)

Whitening Strips, Listerine

Совершенные полоски для отбеливания зубов, не похожие на любые другие. Главной особенностью этого продукта является то, что снимать полоски не нужно: вы просто приклеиваете их на зубы и ждете, пока они растворятся (это происходит через 10–15 минут). Состав средства довольно внушительный и содержит более 20 ингредиентов, не без перекиси, конечно. Как эти полоски повлияют на желудочно-кишечный тракт, история умалчивает, но вот отбеливают они действительно очень хорошо. Кроме того, дополнительно продукт значительно улучшает дыхание и дезинфицирует ротовую полость, убивая болезнетворные бактерии. В зависимости от степени желтизны зубов рекомендуется использовать полоски 1 или 2 раза в день на протяжении 2 недель. Результат сохраняется до 1 года в зависимости от образа жизни, предпочитаемых продуктов питания и напитков.

Полоски для отбеливания Teeth Whitening with Active Oxygen, Global White (2 200 руб.)

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