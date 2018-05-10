Два ящика градусников нашли в промзоне на юге Москвы 

Житель Москвы нашел два ящика бесхозных градусников на юге столицы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
На складе уже побывали сотрудники милиции, туда приехали и работники МЧС. Они осматривают коробки и выясняют, откуда там могло взяться такое количество термометров. Известно, что сотрудники экстренных служб заберут найденные предметы с собой.
Девочку из Ленобласти доставили в больницу из-за отравления ртутью от градусника. Мать пострадавшей уверена, что в случившемся виноват врач скорой помощи. Медик могла случайно разбить градусник в их квартире и скрыть это происшествие от родителей.