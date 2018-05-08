Эрдоган бьётся с НАТО на Балканах 

Турция активно противостоит планам западных стран по созданию кризиса на Балканах. Такое заявление президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал 7 мая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Анкаре.
По словам Эрдогана, несмотря на противодействие Запада, его страна продолжает интенсивную деятельность на Балканах, в частности, через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA). «Например, Турция прилагает все необходимые усилия для восстановления исторических памятников в регионе. Мы будем действовать в том же духе и впредь», — добавил турецкий лидер.
С момента своего создания 26 лет назад TIKA осуществляла проекты в самых разных областях, таких как образование, здравоохранение, инфраструктура и сохранение культурного наследия во многих регионах мира от Балкан до Ближнего Востока и до Африки до Латинской Америка, замечает турецкое Anadolu Agency.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Европарламенте назвал Балканы сферой столкновения интересов Европейского союза, Турции и России. Как заявил официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксой, Анкара считает подобный подход неконструктивным.
Александр Вучич назвал Анкару ведущей силой на Балканах, позицию которой очень важно учитывать, и отметил, что ни в одной стране его не встречают так, как встречают в Турции. Эрдоган выразил удовлетворение тем, что в 2017 году торговый оборот между двумя странами впервые перешёл порог в один млрд долларов. «Надеюсь, что в 2018 году эта цифра вырастет с одного до двух млрд долларов, а затем — до трех», — сказал он.
Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Petar Petrov
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Не секрет, что для современной внешней политики Турции Балканы являются одним из приоритетных регионов, по сути, мостом между Турцией и Центральной Европой. Активизация контактов с балканскими игроками произошла после прихода к власти в 2002 году основанной Эрдоганом и его единомышленниками Партии справедливости и развития (ПСР). В 2008 году в Анкаре официально провозгласили внешнеполитическую доктрину «ноль проблем с соседями», а с 2013 года турецкое руководство не раз высказывалось об идеи восстановления влияния в границах Османской империи, расширяя влияние на Балканах через экономические связи с государствами, гуманитарные программы, в частности повсеместное основание турецких школ для мусульман.
Напомним, что Турция участвовала в общих с НАТО операциях в бывшей Югославии, оказывала ограниченную поддержку боснийским мусульманам, стала одной из первых стран, признавших независимость Косово, и одним из крупнейших инвесторов в республику. Турецкие подрядчики, имеющие тесные связи с Эрдоганом, строили аэропорт и дороги в Косово. Однако, как отмечают турецкие журналисты, щедрость Турции имеет свою цену. Так, например, Анкара потребовала пересмотра содержания школьных учебников по истории, в частности удалить тезисы о «жестоком правлении во времена Османской империи». Ситуацию хорошо характеризует знаменитое утверждение Эрдогана, которое во времена его премьерства (в 2013 году) спровоцировало серьёзный дипломатический скандал, — «Косово — это Турция, а Турция — Косово». Также Эрдоган несколько лет назад отметился реваншистским заявлением по поводу территориальных притязаний Анкары на часть Македонии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, а также Западной Фракии.
До того, как отношения США и Турции публично испортились, в балканских СМИ ходили слухи о том, что Вашингтон готов оптимизировать расходы и оставить на своего пусть и своевольного, но союзника — Анкару — одну из крупнейших военных баз в составе международной миссии KFOR в Европе. В качестве некой компенсации за невступление Турции в Евросоюз. Однако теперь подобный сценарий кажется вовсе нереальным.
Константин Воронов, завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН:
Насколько Эрдоган может помешать планам Запада на Балканах, — вопрос. С одной стороны, он пытается проводить свой курс, который вступает в противоречие с западным и в Сирии, и в Ираке, и на всём Ближнем Востоке. Турция продавливает свои интересы, которые опираются на вековую историю присутствия на Балканах. Это давняя история, она будет длиться столько, сколько существуют Турция, поскольку цель если не восстановить былую мощь Османской империи, то по крайней мере упрочить положение мусульманских народов, которые тяготеют и ориентируются на Турцию. С другой стороны, влияние Анкары на Балканах может быть как позитивным, так и дестабилизирующим. Взять, к примеру, ситуацию в Косово. То, что там творилось — это дестабилизирующее влияние. Но одновременно Турция проводит линию, которая противоречит планам США и миграционным процессам Евросоюза на Балканах, и с этой точки зрения её влияние можно назвать положительным.