Эрдоган бьётся с НАТО на Балканах

По словам Эрдогана, несмотря на противодействие Запада, его страна продолжает интенсивную деятельность на Балканах, в частности, через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA). «Например, Турция прилагает все необходимые усилия для восстановления исторических памятников в регионе. Мы будем действовать в том же духе и впредь», — добавил турецкий лидер.

С момента своего создания 26 лет назад TIKA осуществляла проекты в самых разных областях, таких как образование, здравоохранение, инфраструктура и сохранение культурного наследия во многих регионах мира от Балкан до Ближнего Востока и до Африки до Латинской Америка, замечает турецкое Anadolu Agency

Александр Вучич назвал Анкару ведущей силой на Балканах, позицию которой очень важно учитывать, и отметил, что ни в одной стране его не встречают так, как встречают в Турции. Эрдоган выразил удовлетворение тем, что в 2017 году торговый оборот между двумя странами впервые перешёл порог в один млрд долларов. «Надеюсь, что в 2018 году эта цифра вырастет с одного до двух млрд долларов, а затем — до трех», — сказал он.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Petar Petrov

Испанский военный корабль ESPS Almirante Juan de Borbon входит в город Черноморского побережья Варны

Не секрет, что для современной внешней политики Турции Балканы являются одним из приоритетных регионов, по сути, мостом между Турцией и Центральной Европой. Активизация контактов с балканскими игроками произошла после прихода к власти в 2002 году основанной Эрдоганом и его единомышленниками Партии справедливости и развития (ПСР). В 2008 году в Анкаре официально провозгласили внешнеполитическую доктрину «ноль проблем с соседями», а с 2013 года турецкое руководство не раз высказывалось об идеи восстановления влияния в границах Османской империи, расширяя влияние на Балканах через экономические связи с государствами, гуманитарные программы, в частности повсеместное основание турецких школ для мусульман.

Болгарии, Напомним, что Турция участвовала в общих с НАТО операциях в бывшей Югославии, оказывала ограниченную поддержку боснийским мусульманам, стала одной из первых стран, признавших независимость Косово, и одним из крупнейших инвесторов в республику. Турецкие подрядчики, имеющие тесные связи с Эрдоганом, строили аэропорт и дороги в Косово. Однако, как отмечают турецкие журналисты, щедрость Турции имеет свою цену. Так, например, Анкара потребовала пересмотра содержания школьных учебников по истории, в частности удалить тезисы о «жестоком правлении во времена Османской империи». Ситуацию хорошо характеризует знаменитое утверждение Эрдогана, которое во времена его премьерства (в 2013 году) спровоцировало серьёзный дипломатический скандал, — «Косово — это Турция, а Турция — Косово». Также Эрдоган несколько лет назад отметился реваншистским заявлением по поводу территориальных притязаний Анкары на часть Македонии Боснии и Герцеговины , а также Западной Фракии.

До того, как отношения США и Турции публично испортились, в балканских СМИ ходили слухи о том, что Вашингтон готов оптимизировать расходы и оставить на своего пусть и своевольного, но союзника — Анкару — одну из крупнейших военных баз в составе международной миссии KFOR в Европе. В качестве некой компенсации за невступление Турции в Евросоюз. Однако теперь подобный сценарий кажется вовсе нереальным.