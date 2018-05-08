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Департамент благоустройства требует устранить дефекты ремонта Большой Покровской
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Департамент благоустройства требует устранить дефекты ремонта Большой Покровской 

Newsroom24 34 минуты назад
Фото: Newsroom24
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода требует через суд устранить дефекты ремонта улицы Большой Покровской.
Напомним, 28 августа 2017 года департамент благоустройства заключил муниципальный контракт с ООО «Управляющая Компания Возрождение Торговый Дом» на выполнение работ по ремонту комплексного благоустройства улицы Большая Покровская в Нижегородском районе в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год. Срок действия контракта — до 31 декабря 2017 года.
Как сообщили корреспонденту агентства новостей Newsroom24 в департаменте, определенные заказчиком работы приняты и оплачены, подрядчик принял на себя гарантийные обязательства по контракту. Однако 5 февраля 2018 года на объекте были выявлены дефекты.
Гарантийные обязательства подрядчик не исполнил, в связи с чем заказчик (департамент благоустройства города) обратился в суд с иском обязать подрядчика исполнить гарантийные обязательства взыскать сумму пени в размере 425 222, 60 рублей за просрочку исполнения обязательств по контракту. Назначенное на 7 мая 2018 года судебное заседание не состоялось по причине болезни судьи. Дата очередного заседания не назначалась.
Ранее сообщалось, что дефекты благоустройства на Большой Покровской устранят весной.
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