Департамент благоустройства требует устранить дефекты ремонта Большой Покровской

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода требует через суд устранить дефекты ремонта улицы Большой Покровской.

Напомним, 28 августа 2017 года департамент благоустройства заключил муниципальный контракт с ООО «Управляющая Компания Возрождение Торговый Дом» на выполнение работ по ремонту комплексного благоустройства улицы Большая Покровская в Нижегородском районе в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год. Срок действия контракта — до 31 декабря 2017 года.

Как сообщили корреспонденту агентства новостей Newsroom24 в департаменте, определенные заказчиком работы приняты и оплачены, подрядчик принял на себя гарантийные обязательства по контракту. Однако 5 февраля 2018 года на объекте были выявлены дефекты.

Гарантийные обязательства подрядчик не исполнил, в связи с чем заказчик (департамент благоустройства города) обратился в суд с иском обязать подрядчика исполнить гарантийные обязательства взыскать сумму пени в размере 425 222, 60 рублей за просрочку исполнения обязательств по контракту. Назначенное на 7 мая 2018 года судебное заседание не состоялось по причине болезни судьи. Дата очередного заседания не назначалась.

Ранее сообщалось, что дефекты благоустройства на Большой Покровской устранят весной.