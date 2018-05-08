Как москвичам могут помочь городские телеграм-каналы

Узнавать о городских новостях и получать различные услуги москвичи могут при помощи мессенджера Telegram.

Об изменениях маршрутов наземного транспорта, перекрытиях и ремонте метро будут в курсе подписчики сразу несколько каналов. Так, у @metrooperativno появляется своевременная информация о движении поездов метро. О переносе остановки или запуске нового маршрута автобуса можно узнать на @mosgortrans_news. Пассажиры наземного транспорта получают информацию за пару дней до изменений.

Существуют каналы и для пассажиров пригородных электричек: @central_ppk сообщает о задержках, а @mtppk — о работе электропоездов Ленинградского направления. Кроме того, в мессенджере есть общий для всех видов транспорта профиль @DtRoad.

Кроме того, можно получить медицинские советы. Для этого создан @dzdmos — здесь публикуются тематические новости и комментарии врачей о том, как распознать первые симптомы болезней, действовать в экстренной ситуации.

Чат-бот @MosUslugiBot записывает на прием к участковому врачу, ЛОРу, офтальмологу, урологу или хирургу в режиме онлайн. Для этого необходимо быть прикрепленным к медицинской организации и иметь при себе номер полиса ОМС. Напоминания о записи придут автоматически за сутки до визита и еще раз за два часа до него.

Специально для пользователей, заинтересованных в получении высокотехнологичной профессии, сотрудничестве и открытии инновационных предприятий, создан чат-бот @iMoscow_bot.

В свою очередь канал @moscow_culture является путеводителем по культурным мероприятиям столицы. Посты посвящены грядущим кинопоказам, спектаклям и лекциям, выставкам и фестивалям.

Любители чтения и фильмов оценят @MosBibliotekaBot. Он находит библиотеки в пешей доступности, а также сообщает о наиболее популярных книгах и самых ожидаемых фильмах, снятых по мотивам литературных произведений.

И, наконец, чтобы не пропускать ни одного голосования за городские инициативы, пользователи мессенджера могут подписаться на канал проекта «Активный гражданин» @citizenmoscow. На нем публикуется информация об открытии и результатах голосований, а также о реализации решений граждан.