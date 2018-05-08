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Как москвичам могут помочь городские телеграм-каналы
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Как москвичам могут помочь городские телеграм-каналы 

Open.gov.ru 36 минут назад
Фото: Open.gov.ru
Узнавать о городских новостях и получать различные услуги москвичи могут при помощи мессенджера Telegram.
Об изменениях маршрутов наземного транспорта, перекрытиях и ремонте метро будут в курсе подписчики сразу несколько каналов. Так, у @metrooperativno появляется своевременная информация о движении поездов метро. О переносе остановки или запуске нового маршрута автобуса можно узнать на @mosgortrans_news. Пассажиры наземного транспорта получают информацию за пару дней до изменений.
Существуют каналы и для пассажиров пригородных электричек: @central_ppk сообщает о задержках, а @mtppk — о работе электропоездов Ленинградского направления. Кроме того, в мессенджере есть общий для всех видов транспорта профиль @DtRoad.
Кроме того, можно получить медицинские советы. Для этого создан @dzdmos — здесь публикуются тематические новости и комментарии врачей о том, как распознать первые симптомы болезней, действовать в экстренной ситуации.
Чат-бот @MosUslugiBot записывает на прием к участковому врачу, ЛОРу, офтальмологу, урологу или хирургу в режиме онлайн. Для этого необходимо быть прикрепленным к медицинской организации и иметь при себе номер полиса ОМС. Напоминания о записи придут автоматически за сутки до визита и еще раз за два часа до него.
Специально для пользователей, заинтересованных в получении высокотехнологичной профессии, сотрудничестве и открытии инновационных предприятий, создан чат-бот @iMoscow_bot.
В свою очередь канал @moscow_culture является путеводителем по культурным мероприятиям столицы. Посты посвящены грядущим кинопоказам, спектаклям и лекциям, выставкам и фестивалям.
Любители чтения и фильмов оценят @MosBibliotekaBot. Он находит библиотеки в пешей доступности, а также сообщает о наиболее популярных книгах и самых ожидаемых фильмах, снятых по мотивам литературных произведений.
И, наконец, чтобы не пропускать ни одного голосования за городские инициативы, пользователи мессенджера могут подписаться на канал проекта «Активный гражданин» @citizenmoscow. На нем публикуется информация об открытии и результатах голосований, а также о реализации решений граждан.
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