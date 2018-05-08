Морозов напомнил о подвиге военных хирургов в Великую Отечественную войну

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в поздравлении в преддверии Дня Победы напомнил о подвиге военных врачей, медсестёр и санитаров в годы Великой Отечественной войны, передаёт пресс-служба Комитета.

«Подвиг каждого участника Великой Отечественной войны бесценен, но я хотел бы напомнить о подвиге военных медиков — о подвиге врачей и военных хирургов, которые проводили сложнейшие операции в полевых условиях, о подвиге фронтовых медсестёр и санитарок, которые мужественно уносили с поля боя раненых и потом круглосуточно находились рядом с ними», — отмечается в поздравлении парламентария.

Морозов также подчеркнул, что огромные безвозвратные потери советского народа в период войны могли быть ещё выше, если бы не подвиг военных врачей и санитаров.

В подтверждение своих слов парламентарий обратился к цифрам статистики, согласно которым в годы войны врачи, фельдшеры, медсёстры и санитары оказали помощь около 17 миллионам солдат и офицеров Красной армии, а мирное население было надёжно защищено от эпидемий.

«Архивы военных лет говорят о том, что 72,3 процента раненых и 90,6 процента заболевших возвратились в строй», — отметил глава думского Комитета по здравоохранению.

Морозов заявил, что и в настоящее время отечественная военно-полевая хирургия остаётся одной из самых профессиональных в мире, что доказывает опыт и работа российских военных хирургов, анастезиологов, медсёстр в регионах мира, борющихся с терроризмом.

«От всего сердца поздравляю всех ветеранов войны, их семьи и близких с Днём Победы! Низкий Вам поклон, наши дорогие ветераны, от нас и наших детей за нашу мирную жизнь», — отмечается в поздравлении депутата.