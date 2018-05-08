«По ночам крушил все вокруг — снилось, что иду в бой». Герой войны, который стал чемпионом Игр

Анатолий Парфенов форсировал Днепр и дошел до Берлина, а потом выиграл олимпийское золото в Мельбурне и сыграл гестаповца в сериале «Семнадцать мгновений весны».

Детство и призыв

Анатолий Парфенов родился в подмосковной деревне Дворниково. Когда началась война, ему было чуть больше 15-ти, он только закончил семилетку и подрабатывал слесарем на ткацко-прядильной фабрике в Воскресенске

В том, чтобы отправиться на фронт добровольцем, не сомневался ни минуты. На призывном пункте просто прибавил себе пару лишних лет (в годы Великой Отечественной войны призывным был возраст с 16 до 55 лет). Вопросов ни у кого не возникло — парень с детства сильно выделялся среди ровесников. Был намного выше, крупнее и сильнее всех. И, конечно, активно пользовался своими данными, как на фронте, так и дома, еще до начала войны.

Вспоминая детство, чаще всего рассказывал такую историю: «Поехали как-то с матерью за сеном. Накосили воз. Лошадь не тянет. Мать — в слезы. Поднапрягся, впрягся и повез».

Дунай и Берлин

Свою службу Парфенов начал пулеметчиком в составе 69-й гвардейской стрелковой дивизии, участвовал в нескольких грандиозных сражениях, в том числе в битве за Днепр. В октябре 1943 года отряд, в котором он служил получил задание: на подручных средствах (в оносновм, это были плоты) переправиться через реку. Во время переправы советские солдаты попали под обстрел. Взрывной волной Парфенова выбросило в воду, а его пулемет пошел ко дну. Но он не растерялся, нырнул, смог достать оружие, одним из первых оказался на противоположном берегу и три дня отбивал непрерывные атаки немцев.

Подкрепление пришло, когда прорвавшиеся немецкие танки практически сровняли с землей оборонительные траншеи. Из всего отряда выжили единицы. Парфенов был дважды тяжело ранен, в том числе в руку. До конца жизни у него практически не сгибался локтевой сустав — не мог самостоятельно расстегивать ворот у сорочки.

Всего через несколько месяцев Анатолий Иванович вернулся на фронт — механиком-водителем Т-34 в 108-й танковой бригаде. Во время Висло-Одерской операции его T-34 совершил отважный бросок к польскому городу Калиш , проложив через минное поле дорогу более тяжелой технике.

«За Висло-Одерскую операцию отец получил сови первые боевые награды, — вспоминал сын Парфенова Владимир. — Орден Отечественной войны II степени. Второй орден Отечественной войны, уже I степени, ему вручили за то, что под артиллерийским огнем прикрыл корпусом своего танка подбитую машину командира бригады».

Служба в танковых войсках тоже не обошлась без ранений. Парфенов снова попал в госпиталь и снова вернулся на фронт, чтобы дойти до Берлина.

Мельбурн и Дитрих

В большом спорте Анатолий Парфенов оказался случайно и достаточно поздно — в 25 лет. Летом 1951-го приехал в Москву на матч футбольного «Динамо» и, проходя мимо, заглянул в зал, где тренировались борцы. На него обратили внимание сразу несколько спортсменов и тренеров, втом числе легендарный Андрей Гордиенко.

«Андрей Антонович сразу пригласил его в зал и попросил поднять штангу, — рассказывал Виталий Белоглазов, тоже борец и чемпион. — Вес был около 85-ти килограммов, и Толя свободно поднял ее перед собой на вытянутых руках. У него были феноменальные данные. Одни мышцы, ни жиринки. Рост у него было 190 см, а вес около 120 кг, и все — сплошные мускулы».

Несмотря на три тяжелейших фронтовых ранения — в руку, ногу и голову — он очень быстро стал безоговорочным лидером мировой борьбы в своей весовой категории. Но главная победа случилась в Мельбурне на Олимпийских играх. В решающей схватке противником Парфенова был немец Дитрих.

Победа была принципиальной. После войны прошло совсем немного времени. Позже Анатолий Иванович признавал — воспоминания о ней до конца жизни отдавались острой болью: «Как-то во время соревнований в Харькове вскочил посреди ночи и начал крушить все вокруг. Приснилось, что идет бой, немцы наседают — отбивался».

После завершения спортивной карьеры Парфенов стал тренером. Среди его учеников — один из лучших борцов XX века, знаменосец советской команды на Играх в Монреале и Москве Николай Балбошин.

Кино и слава

В сериале «Семнадцать мгновений весны» есть сцена: генерал Вольф возвращается из Швейцарии , а на аэродроме его встречают сотрудники гестапо. Роль самого фактурного из них досталась Анатолию Парфенову. Создатели фильма просто не могли обойти стороной такую фигуру.

Но эта роль так и осталась единственной в карьере Парфенова. До конца жизни он оставался очень скромным человеком. После возвращения из олимпийского Мельбурна ему вручили машину «Победа», и он ездил на ней до конца жизни. А любую свободную минуту проводил на природе. Мог даже отпроситься с тренировки, чтобы обкосить клевер вокруг стадиона «Динамо» и отвезти его коровам в родную деревню.

Его не стало в 1993-м. Прямо накануне Нового года. Поехал в деревню, чтобы протопить и подготовить дом к приезду всей семьи. Через два дня родные нашли его в холодном доме, на полу, без сознания. С тяжелым воспалением легких герой войны и Олимпийских игр не справился.