Нижегородский водоканал получит компенсацию от недобросовестного подрядчика

ОАО «Нижегородский водоканал» по решению суда получит денежную компенсацию и оборудование от недобросовестного подрядчика. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Нижегородский водоканал».

Сообщается, что в 2016 году между сторонами был заключен договор на сумму 810 миллионов рублей. Подрядчик (ООО «Веград инжиниринг») должен был построить станцию ультрафиолетового обеззараживания на Нижегородской станции аэрации. Компания получила в качестве аванса 607 миллионов рублей, но в течение двух лет так и не вышла на объект и никак не подтвердила покупку оборудования.

Более того ООО «Веград инжиниринг» через суд требовало обязать «Нижегородский водоканал» исполнить договор на своих условиях. Такие действия подрядчика были неприемлемы для «Нижегородского водоканала», и в 2017 году компания подала встречный иск с требованием вернуть выплаченный по договору аванс и закупленное оборудование.

Суд постановил, что ООО «Веград Инжиниринг» обязано передать «Нижегородскому водоканалу» оборудование, приобретенное в рамках договора. Сумму, оставшуюся после покупки оборудования ответчик также должен вернуть, кроме этого компания выплатит проценты за пользование чужими деньгами в размере более 12 миллионов рублей.

Напомним, в Нижнем Новгороде состоялся запуск главного городского фонтана.