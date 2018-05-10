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Нижегородский водоканал получит компенсацию от недобросовестного подрядчика
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Нижегородский водоканал получит компенсацию от недобросовестного подрядчика 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
ОАО «Нижегородский водоканал» по решению суда получит денежную компенсацию и оборудование от недобросовестного подрядчика. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Нижегородский водоканал».
Арбитражный суд города Владимир поддержал решение Арбитражного суда Нижегородской области в отношении ООО «Веград Инжиниринг» по иску «Нижегородского водоканала».
Сообщается, что в 2016 году между сторонами был заключен договор на сумму 810 миллионов рублей. Подрядчик (ООО «Веград инжиниринг») должен был построить станцию ультрафиолетового обеззараживания на Нижегородской станции аэрации. Компания получила в качестве аванса 607 миллионов рублей, но в течение двух лет так и не вышла на объект и никак не подтвердила покупку оборудования.
Более того ООО «Веград инжиниринг» через суд требовало обязать «Нижегородский водоканал» исполнить договор на своих условиях. Такие действия подрядчика были неприемлемы для «Нижегородского водоканала», и в 2017 году компания подала встречный иск с требованием вернуть выплаченный по договору аванс и закупленное оборудование.
Суд постановил, что ООО «Веград Инжиниринг» обязано передать «Нижегородскому водоканалу» оборудование, приобретенное в рамках договора. Сумму, оставшуюся после покупки оборудования ответчик также должен вернуть, кроме этого компания выплатит проценты за пользование чужими деньгами в размере более 12 миллионов рублей.
Напомним, в Нижнем Новгороде состоялся запуск главного городского фонтана.
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