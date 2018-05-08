Центр госуслуг Митина 9 мая будет закрыт

Центр госуслуг Митина, который расположен по адресу Новотушинский проезд, д. 10, 9 мая не будет работать.

«С 10 мая центры «Мои документы» будут работать в обычном режиме: без перерывов и выходных с 8.00 до 20.00, а флагманский офис — с 10.00 до 22.00», — сообщили в пресс-службе центров госуслуг столицы.

Напомним, помимо более 170 государственных услуг в центрах «Мои документы» можно воспользоваться и дополнительными сервисами. Во всех центрах расположены аппараты для копирования, терминалы оплаты, автоматы с закусками и напитками, фотокабины, стойки со свежей прессой, книжные полки и детские игровые зоны. (ср)