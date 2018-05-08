Попытки США затруднить работу РЭК обречены на провал, считает эксперт

КНДР и Сирии. Ранее сообщалось, что госдепартамент США ввел запрет на контакты госорганов с Рособоронэкспортом, фактически обвинив компанию в нарушении американских законов о запрещении передачи ракетных технологий и оружия массового поражения Ирану

"Мы имеем в лице Рособоронэкспорта чрезвычайно умелую и успешную команду, обладающую огромным опытом решения самых сложных задач в условиях крайне неблагоприятных внешних обстоятельств. Новый генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев и его коллектив однозначно нацелены на то, чтобы удержать второе место России в мире по экспорту оружия", — подчеркнул Коротченко.

По его словам, важно, что те страны, которые покупают российское оружие, продолжат его приобретать.

"Это происходит не только по причине его чрезвычайной эффективности, но и потому, что у наших партнеров есть понимание, что только РФ гарантирует весь послепродажный сервис и техобслуживание на протяжении всего цикла функционирования вооружений. Плюс мы никогда не нарушаем взятых на себя обязательств: РФ всегда пунктуально выполняет все условия контрактов, в отличие от США, которые могут включить эмбарго на поставку запчастей, либо вообще отменить контракт, если политика той или иной страны перестает им нравиться", — отметил эксперт.

Коротченко отметил, что несмотря на санкции, РФ наращивает поставки систем и комплексов ПВО, боевой авиации на фоне успешного применения российского оружия в ходе операции в Сирии, где оно доказало свою исключительную эффективность и надежность в условиях реальной войны и в крайне неблагоприятных климатических условиях.