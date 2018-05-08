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Попытки США затруднить работу РЭК обречены на провал, считает эксперт
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Попытки США затруднить работу РЭК обречены на провал, считает эксперт 

РИА Новости 21 минуту назад
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Попытки США затруднить санкциями, а также другими различными мерами эффективную работу Рособоронэкспорта по продвижению российских вооружений партнерам по ВТС обречены на провал, заявил РИА Новости военный эксперт, член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко.
Ранее сообщалось, что госдепартамент США ввел запрет на контакты госорганов с Рособоронэкспортом, фактически обвинив компанию в нарушении американских законов о запрещении передачи ракетных технологий и оружия массового поражения Ирану, КНДР и Сирии.
"Мы имеем в лице Рособоронэкспорта чрезвычайно умелую и успешную команду, обладающую огромным опытом решения самых сложных задач в условиях крайне неблагоприятных внешних обстоятельств. Новый генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев и его коллектив однозначно нацелены на то, чтобы удержать второе место России в мире по экспорту оружия", — подчеркнул Коротченко.
По его словам, важно, что те страны, которые покупают российское оружие, продолжат его приобретать.
"Это происходит не только по причине его чрезвычайной эффективности, но и потому, что у наших партнеров есть понимание, что только РФ гарантирует весь послепродажный сервис и техобслуживание на протяжении всего цикла функционирования вооружений. Плюс мы никогда не нарушаем взятых на себя обязательств: РФ всегда пунктуально выполняет все условия контрактов, в отличие от США, которые могут включить эмбарго на поставку запчастей, либо вообще отменить контракт, если политика той или иной страны перестает им нравиться", — отметил эксперт.
Коротченко отметил, что несмотря на санкции, РФ наращивает поставки систем и комплексов ПВО, боевой авиации на фоне успешного применения российского оружия в ходе операции в Сирии, где оно доказало свою исключительную эффективность и надежность в условиях реальной войны и в крайне неблагоприятных климатических условиях.
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