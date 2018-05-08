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«США создают химер». Политолог о запретах в отношении «Рособоронэкпорта»
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«США создают химер». Политолог о запретах в отношении «Рособоронэкпорта» 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Госдепартамент США ввел запрет на контакты госорганов с российской государственной компанией «Рособоронэкспорт», фактически обвинив ее в нарушении американских законов о запрещении передачи ракетных технологий и оружия массового поражения Ирану, КНДР и Сирии.
Как следует из опубликованного в федеральном реестре уведомления, решение было принято 30 апреля заместителем госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофером Фордом.
В соответствии с документом, исключение на контакты и деловые отношения может быть сделано для двух программ США: речь идет о поставках российских вертолетов Ми-17 для нужд афганской армии и закупках оборудования для полетов по договору «Открытое небо».
"Рособоронэкспорт" уже долгое время находится под американскими санкциями в связи с ситуацией на Украине и в Сирии. О новых мерах, решение по которым принимает Минфин США, в документе Госдепартамента речи не идет.
Директор Центра геополитических экспертиз, политолог Валерий Коровин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что, вводя подобные запреты, США вредят, прежде всего, самим себе.
"Американские элиты живут в мире, придуманном ими самими, они сами создают химер, медийные «фейки», сами верят в них и, исходя из них, действуют. Запрет сотрудничества с «Рособоронэкспортом» — это попытка «отрубить себе руку». Потому что западные технологии и военное ведомство во многом зависят от российского производства и от тех видов продукции, которые мы выпускаем. А вот мы от продукции их военной отрасли совершенно не зависим и действуем суверенно", — сказал Валерий Коровин.
По его словам, продукция «Рособоронэкспорта» во многом превосходит западные аналоги.
"При этом продукция «Рособоронэкспорта» конкурентна, эффективна и очень хороша в военном смысле. А продукция западных корпораций — дорогая, неэффективная и падает, не долетев до нужной цели. Несмотря на то, что эта продукция «умная», красивая и очень дорогая, она проигрывает сто против одного старой советской продукции «Рособоронэкспорта». Собственно, в основе всех этих запретов лежит конкуренция, неприязнь и мифы Запада, в которых он сам прибывает. И это полностью противоречит всякой логике и здравому смыслу. Но вместе с тем это является сутью современного Запада", — заключил Валерий Коровин.
У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.
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