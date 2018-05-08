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Власти Новороссийска пообещали реконструировать мемориал «Малая земля»
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Власти Новороссийска пообещали реконструировать мемориал «Малая земля» 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Мемориал «Малая земля» является местом поклонения, поэтому его необходимо реконструировать и обновить. Такое заявление сделал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщил сайт газеты «Кубанские новости».
Он отметил, что День Победы в этом году особенный, так как 75 лет назад Кубань была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Важно, чтобы молодежь знала, какой ценой досталась свобода.
Наша молодежь очень разная, но ее должно связывать высокое чувство патриотизма
Вениамин Кондратьев.
Кондратьев также подчеркнул, что край будет жить вечно, пока местные жители будут хранить память о своих героях.
Стелу, посвященную артистам‐участникам ВОВ, открыли перед Большим Московским государственным цирком.
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