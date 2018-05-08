Ещё
Специалисты центра госуслуг Бабушкинского будут отдыхать 9 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Специалисты центра госуслуг Бабушкинского будут отдыхать 9 мая 

Управа района Бабушкинский 2 часа назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Специалисты центра государственных услуг «Мои документы» Бабушкинского района будут отдыхать 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба столичных центров госуслуг.
— Важная информация для тех, кто планирует свой визит в центры госуслуг Москвы в майские праздники. Для удобства посетителей центры «Мои документы» будут отдыхать только 9 мая. С 10 мая центры госуслуг работают в обычном режиме: без перерывов и выходных с 8.00 до 20.00, и флагманский офис — с 10.00 до 22.00, — сообщили в пресс-службе.
Напомним, что центр госуслуг в Бабушкинском районе расположен по адресу ул. Летчика Бабушкина, д. 1, корп. 1. (то)
Управа района Бабушкинский: последние новости
Школьники из Бабушкинского приняли участие в митинге памяти, посвященном 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне Дошкольники из Бабушкинского провели праздничные посадки деревьев Ветеранов из Бабушкинского поздравили с наступающим Днем Победы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп объявил решение по Ирану169
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»187
Почему «скучала» Поклонская и другие события дня54
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»545
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово458
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение