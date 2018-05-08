Специалисты центра госуслуг Бабушкинского будут отдыхать 9 мая

Специалисты центра государственных услуг «Мои документы» Бабушкинского района будут отдыхать 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба столичных центров госуслуг.

— Важная информация для тех, кто планирует свой визит в центры госуслуг Москвы в майские праздники. Для удобства посетителей центры «Мои документы» будут отдыхать только 9 мая. С 10 мая центры госуслуг работают в обычном режиме: без перерывов и выходных с 8.00 до 20.00, и флагманский офис — с 10.00 до 22.00, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что центр госуслуг в Бабушкинском районе расположен по адресу ул. Летчика Бабушкина, д. 1, корп. 1. (то)