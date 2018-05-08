ОБХСС: какие задачи выполняла «самая страшная» спецслужба СССР

До середины 1930-х годов в нашей стране не существовало специального подразделения по борьбе с организованной экономической преступностью. Но когда индустриализация и коллективизация стали сопровождаться масштабными хищениями и спекуляцией, которые наносили значительной ущерб экономической безопасности государства, для борьбы с этими явлениями в структуре НКВД был создан особый отдел.

Экономическая спецслужба

Его история началась 16 марта 1937 года. В этот день был издан приказ наркома внутренних дел Николая Ежова за номером 0018. Так появился ОБХСС — отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией. Подчинялась новая структура напрямую главе НКВД, а возглавил ее капитан госбезопасности Самуил Ратнер.

Тогда же было выпущено Положение об организации, которое устанавливало основные принципы деятельности нового органа и определяло его структуру. Перед ОБХСС стояла задача пресекать и раскрывать преступления в сфере торговли и потребительства, промысловой кооперации, в сберегательных кассах, а также противодействовать спекуляции.

Организация имела «головной отдел», расположенный в Москве , а также филиалы в республиках и областях. Местные отделы в свою очередь делились на два подразделения: одно занималось борьбой с хищениями, другое — со спекуляцией. [С-BLOCK]

Из кого формировалась экономическая спецслужба? В основном это были сотрудники уголовного розыска, уже имевшие опыт работы с такими правонарушениями, как взяточничество, расхитительство, фальшивомонетничество и прочее.

Как отмечает историк Арсений Замостьянов, к 1940 году в системе ОБХСС трудились более 100 тысяч человек. Им помогал обширный круг осведомителей — около 60 тысяч человек, по большей части работники рынков и магазинов.

Спустя несколько лет деятельности ОБХСС, по данным Центрального статистического управления (ЦСУ) СССР, количество хищений и растрат уменьшилось в торговле на 38% и в потребительской кооперации — на 46%. Агенты выявили случаи воровства почти на 50 миллиардов рублей.

В Великую Отечественную

Во время войны деятельность ОБХСС приобрела особое значение, ведь еще до начала войны разведка Главного управления имперской безопасности Третьего рейха проводила ряд мероприятий, направленных на подрыв советской экономики. К примеру, в приграничных районах массово распространялись фальшивые деньги.

При этом агентуре ОБХСС приходилось нелегко, поскольку многие из сотрудников ушли на фронт. Тем не менее в годы ВОВ отдел успешно боролся с фальшивомонетничеством, скупкой и перепродажей золота. Многие сотрудники были отмечены орденами и медалями. Всего с 1941 года по 1945 год агенты экономической безопасности смогли вернуть государству порядка 170 миллиардов рублей.

Восстановление экономики

Новый этап в жизни ОБХСС наступил после победы над немецко-фашистскими захватчиками. Страна лежала в руинах, народное хозяйство только восстанавливалось, а простые люди жили крайне скромно. На этом фоне резко увеличилось число экономических преступлений. Послевоенный криминалитет оказался тесно связан с ресторанами, магазинами, рынками и сберкассами.

Так, в середине 1950-х годов удалось сломать систему так называемых водочных махинаторов. Дело в том, что в рюмочных спиртное продавалось с наценкой в 50%. Ушлые коммерсанты покупали в обычных магазинах бутылку за четыре рубля, лепили на этикетку клеймо своей рюмочной, а затем продавали по завышенной цене.

ОБХСС добился того, чтобы винно-водочная продукция выпускалась со специальным указанием на этикетке, что бутылки предназначены для поставок на предприятия общепита. После этого выручка спекулянтов резко упала.

«Развитой социализм» и Перестройка

1970-е годы стали временем расцвета теневого рынка, резко возросло количество хищений. Примечательны слова Генсека Леонида Брежнева , который как-то заявил, что на зарплату в стране никто не живет.

Одним из самых громких расследований ОБХСС того времени было дело фирмы «Океан». Удалось установить, что директор одноименного магазина в Сочи нелегально торгует черной икрой, фасуя ее в банки из-под рыбных консервов и переправляя их за границу.

Еще одно громкое дело было связано со столичным гастрономом «Елисеевский» и его руководителем Юрием Соколовым , а также главой одной из московских плодоовощных баз Мхитаром Амбарцумяном. В обоих случаях ОБХСС выявило масштабное взяточничество и злоупотребление полномочиями. Соколов и Амбарцумян в итоге были расстреляны.

В эпоху Перестройки ОБХСС приходилось действовать в условиях либерализации экономической жизни. За 1987-1990 годы были зафиксированы 1300 правонарушений, возбуждены около 800 уголовных дел.

После распада СССР ОБХСС было преобразовано в Главное управление по экономическим преступлениями. Спектр обязанностей его сотрудников остался прежним, вот только работать нужно было уже в совершенно новых, гораздо более сложных условиях.