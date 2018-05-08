Ради всех крымчан: подвиг командира диверсионной группы Александра Лубенцова

СИМФЕРОПОЛЬ , 8 мая — РИА Новости Крым , Евгения Мартыненко. Подвиг советских солдат в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны переоценить невозможно. На территории нашей страны проходили сотни военных операций и сражений, но больше всего крови было пролито здесь именно в 1941-1945 годах. Люди, которые сражались за нашу Родину, за наш родной Крым, обладали невероятно стойким характером и мужеством. И сегодня мы расскажем о том, как воплощали в жизнь одну из самых крупных десантных операций времен войны. В материале РИА Новости Крым — история единственного оставшегося в живых участника Керченско-Феодосийской десантной операции Александра Лубенцова.

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Александр Григорьевич родился 30 апреля 1922 года в селе Ленинское в Крыму. Когда мальчику было шесть, отец переехал в Керчь и работал сначала железобетонщиком, а затем прорабом на металлургическом заводе имени Войкова. Тогда это предприятие только поднималось, шли крупные строительные работы. Там маленький Саша и пошел в первый класс.

В начале 1930-х главу семейства после годичного обучения на специальных курсах направили в колхоз, как говорится, поднимать сельское хозяйство. Подняв один, отец отправлялся в другой и занимался им. Так и кочевала семья Лубенцовых по полуострову, пока, в конце концов, не осела в Феодосии . Здесь, окончив семь классов, Александр пошел работать на завод. Это было военное предприятие, на котором выпускали торпеды, ныне это поселок Орджоникидзе , в 14 километрах от Феодосии. Тогда его называли «Двуякорный», объект был засекречен, там имелась строгая система пропусков. Год за годом подросток осваивал рабочие азы, и к 1940 году уже имел четвертый разряд фрезеровщика, хорошую зарплату и репутацию. Как вдруг наступила война…

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Лубенцов

Высадка в Крыму

В воскресенье 22 июня по радио все услышали о вероломном нападении Германии . В первый же год войны Александр Лубенцов вступил в ряды Советской армии. Прихода немцев в его семье опасались, все уже знали, что это такое, поэтому мать с двумя сестрами и маленьким братиком Александра эвакуировались. А Лубенцову предстояло освобождать Крым.

План Керченско-Феодосийской десантной операции предусматривал одновременную высадку 51-й и 44-й армий в район Керчи и в Феодосийском порту, окружение и уничтожение керченской группировки противника. Затем предполагалось развить наступление вглубь полуострова, освободить Севастополь и весь Крым.

В районе Керчи, вспоминает ветеран, высадка происходила намного сложнее: пехота высаживалась прямо в ледяное море. Он навсегда запомнил момент высадки на берег: торпедный катер носом буквально уткнулся в мелководье, большие волны перекатывались через борт, однако все бойцы по команде спрыгнули за борт и по грудь в воде пошли к берегу.

"В ночь с 25 на 26 декабря 1941 года весь наш флотский экипаж высаживался на крымской земле. Это был первый десант, самый крупный в истории войны. Погода была штормовая. Наша группа, двадцать два десантника, высаживалась в Камыш-Буруне. Командовал нами старший лейтенант Гасилин, комиссаром являлся лейтенант Степанов. Командир сказал «Все за борт!» и мы прыгнули, вода стояла по грудь. При этом на дворе было около 15 градусов мороза", — рассказывает Александр Григорьевич.

Переохлаждение вызвало большие потери, однако советские бойцы держались изо всех сил, ведь на кону была свобода их родной земли. Добравшись до берега, солдаты вылили из сапог воду и заняли позиции. С рассветом «встретили» немецкую разведку, нашим войскам сыграл на руку эффект неожиданности. Первую атаку враги предприняли 26 декабря, затем вторую, третью…

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Лубенцов

"Мы держали оборону 26 и 27 декабря, немцы атаковали нас все время, пытаясь сбить с толку. Нас спасли гранаты Ф-1, у нас их было много. А 28-го декабря рано утром к нам прорвался сейнер, а с ним и большая поддержка. Это была стрелковая рота 302-й стрелковой дивизии", — рассказывает ветеран.

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29 декабря вражеские атаки прекратились. Наши бойцы продолжали держать оборону на пристани, ведь за этот клочок крымского побережья немало солдат полегло. Командир и комиссар группы Лубенцова погибли — на том берегу они остались навсегда.

В 1942 году Александра и его товарища Николая, с которым они давно дружили, из флотского полуэкипажа ввели в состав 83-й отдельной бригады морской пехоты. Их обучали, готовили к десанту.

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"Нас готовили к наступлению 9 мая. Мы стояли в степи под Семью Колодезями — там учились, тренировались высаживаться на Азовском море. Но немцы нас опередили. Они начали наступление на день раньше и 8 мая 1942 года прорвали оборону крымского фронта, их танки устремились вперед. Наша бригада по тревоге форсированным маршем за одну ночь дошла до Ак-Моная. Успели до утра окопаться", — делится воспоминаниями Лубенцов.

Отдельную роту автоматчиков, куда вошел и Лубенцов, распределили по флангам между батальонами. Утром они уже были готовы к бою и готовились к встрече с врагом. Как вдруг, вспоминает ветеран, все вокруг утонуло в страшном гуле. На советских солдат клином с горы шли немецкие танки. Едва они показались, как наша артиллерия открыла огонь, удалось подбить несколько танков, но враги обошли их с фланга и двинулись в тыл. Немцы атаковали отовсюду — над советскими бойцами нависли немецкие бомбардировщики и пикировщики. Целый день не давали советским солдатам и головы поднять, рассказывает Александр Григорьевич.

"Немцы обстреливали нас из пулеметов, мы их поливали огнем из автоматов. Моего товарища ранило, и его увезли лечиться, а я остался под Керчью. Оборонялись, как только могли, сражались под Семи Колодезями, под Багерово , потом пошли через весь город. Из нашей бригады выжило пять человек, пока дошли до Войково — потеряли еще троих", — с горечью делится воспоминаниями Лубенцов.

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Лубенцов на открытии памятного знака «Трактор-тягач ЧТЗ С-60 „Сталинец“ в Керчи

Прикинулись гражданскими и выжили

Войдя в Керчь, он и его сослуживец направились в порт. Там прятались женщины и дети, а также все те, кто еще надеялся переправиться на тот берег. Немцы подходили все ближе и ближе, они уже были в городе. Многие люди, не успевшие переправиться, пытались это сделать самостоятельно: на лодках, на плотах, на щитах. Но был сильный ветер и их течением возвращало к берегу. В бухте скопилось много людей, и когда немцы подошли ближе, то накрыли их минометным огнем. Море стало красным от пролитой крови расстрелянных керчан, в жестокой бойне выжили единицы.

Выдать себя за гражданское население — это был их единственный шанс выжить. Немцы сразу расстреливали солдат и моряков. Автоматы, бескозырки, бушлаты — все выбросили в воду. Один старик дал им фуфайки, так они смешались с гражданским населением. План сработал. Им удалось пройти в город.

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»Время было тяжелым, выпить пресной воды было для нас счастьем, ведь в последнее время пили морскую воду. Как мы ушли из города, я не знаю, вокруг было полно немцев, но мы шли осторожно и, наконец, выбрались в Ленинский район. Так нам удалось спастись", — вспоминает ветеран.

В Ленинском районе жили тетя и бабушка Александра Григорьевича. Прибыв туда, он узнал, что его друг, Александр Беспалов , служа в армии, попал в плен, и тоже, выйдя из окружения, пришел домой. Пообщавшись, они придумали план, как противодействовать врагу. И организовали подпольную группу.

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Александр Григорьевич устроился на железную дорогу стрелочником, а потом составителем поездов. Однако все это время он пытался наладить связь с лесом.

"Я стал командиром диверсионной группы. К нам присоединилась молодежь и много семейных людей, потому что в 1943 году люди поняли, что крах фашистской Германии неизбежен. Когда мы пришли в партизанский отряд, там было всего 49 человек, особо никакой деятельностью они заниматься не могли. Потом к нам присоединились военнослужащие, женщины, и нас оказалось около тысячи человек", — рассказывает ветеран.

На его счету девять вражеских эшелонов, пущенных под откос, много машин и боевой техники. Зимой 1944 года его разведгруппа несколько раз проводила глубокую разведку местности, наносила на карту минные поля и вражеские укрепления. Так день за днем шли боевые будни Лубенцова. А потом было освобождение Крыма.

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Лубенцов

Выстояли, освободили

11 апреля 1944 года в ожидании приближения наших войск подпольная группа вышла из леса и «оседлала» дорогу, захватив румынскую батарею. Продумав огневые позиции, советские бойцы заставили немцев пойти кружным путем по целине. 12 апреля штурмовали Старый Крым, вспоминает ветеран, причем освободить город партизанам удалось еще до прихода наших частей. А 13 апреля они уже встречали советские танки со стороны Феодосии.

В августе 1944 года Александр Григорьевич был направлен в запасной стрелковый полк. Там обучался стрельбе из пулемета, и после кратких курсов попал в отдельную пулеметную роту 333-й Перекопской стрелковой дивизии. В конце 1944-го их погрузили в эшелон и отправили в Румынию — там рота стояла на охране Бухареста . Потом из Румынии через Шипкинский перевал отправились в Софию . Там, в Болгарии , Александр Григорьевич закончил войну и встретил Победу.

"9 мая 1945 года вдруг ночью поднимают нас по тревоге, говорят: «В полном боевом вооружении на выход!» На плацу построили. И новый приказ, еще более странный: «Приготовить к стрельбе пулеметы по воздушным целям!» Я думаю про себя, мол, ничего не видно, какие воздушные цели ранним утром, ведь темно еще. И тут выходит командир дивизии и объявляет: «Дорогие товарищи, поздравляю с Победой! Сегодня над рейхстагом водрузили наш флаг!» Мы подняли такую стрельбу, выпустили в воздух все, что было. Болгары перепугались сначала, а потом на радостях несли нам все, что только можно, угощения! Мы радовались Победе вместе", — делится ветеран.

Демобилизовался Александр Григорьевич в декабре 1946 года. После этого проработал машинистом камнерезной машины на Приморском заводе строительных материалов — принимал непосредственное участие в восстановлении Крыма после войны.

Имеет десятки государственных наград, медалей и орденов. Среди них — орден Красной Звезды, орден «Знак Почета», орден Отечественной войны II степени, орден «За мужество» III степени, медаль «За отвагу» и множество других. А с прошлого года он является и почетным гражданином города-героя Керчи.

Председатель Керченского городского совета Николай Гусаков вручает награды об удостаивании звания «Почетный гражданин Керчи» ветерану Великой Отечественной войны Александру Лубенцову