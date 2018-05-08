Вечный огонь у Кремля подготовили ко Дню Победы

Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду подготовили ко Дню Победы. Такая работа проводится каждый год накануне 9 мая. При этом пламя ни в коем случае не должно погаснуть. О том, как проходит эта процедура, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Сергей Поляков . Прежде чем отключить Вечный огонь, его частичку переносят на временную горелку. Это самый ответственный момент — пламя не должно погаснуть. Сам мемориал работает круглогодично, его не затушит ни снег, ни ветер, ни проливной дождь.

Форсунку для него изготовили на заводе Хруничева, где выпускают ракетные двигатели. В нем многоступенчатая система защиты от затухания. Однако детали устройства со временем изнашиваются и могут выйти из строя.

В горелке — три запальника. Они поджигают газ, и конкретно эти детали боятся нагара. Специалисты разбирают горелку, осматривают запальники, чистят их и при необходимости меняют изношенные детали на новые. На всю процедуру — 40 минут.

В прошлом году Вечный огонь у Кремлевской стены отпраздновал 50-летний юбилей. Монумент установили в 67 году, огонь доставили из Ленинграда . Впервые зажгли его 8 мая — легендарный летчик Алексей Маресьев и генеральный секретарь ЦК КППС Леонид Брежнев . С тех пор Вечный огонь горит постоянно.

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