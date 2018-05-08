Вечный огонь подготовили ко Дню Победы

В Александровском саду на Могиле Неизвестного Солдата к празднику Победы готовят Вечный огонь. Чтобы огонь действительно был вечным, его иногда приходится переносить и проводить профилактические работы. Специалисты «Мосгаза» каждый год чистят горелку и меняют запальники. При этом пламя ни в коем случае не должно погаснуть.

Очистка горелки вечного огня в Александровском саду в преддверии Дня Победы — это не просто техобслуживание, а настоящий ритуал, пламя не гаснет уже больше полувека. Оно не должно погаснуть даже на время. Ежегодно сюда приходят сотни тысяч людей, и вместе с мемориалом огонь стал символом памяти.

Плановую профилактику проводят каждый месяц, но эта — перед 9 мая — самая серьезная, а значит подходить к ней надо со всей ответственностью. Процедуру доверяют только высококвалифицированным слесарям «Мосгаза». Такие в компании находятся на особом счету.

На время профилактики пламя, чтобы оно не погасло, переносят с основной горелки на резервную с помощью специального факела. У копии, кстати, тоже есть своя уникальная история. Благодаря этому устройству в 2010 году священное пламя вернулось со своего временного пребывания на Поклонной горе в Александровский сад после реконструкции мемориала.

Звезду мемориального комплекса приподнимают и относят в сторону, затем проверяют работу каждого из трех запальников. В случае необходимости специалисты заменяют платиновую спираль. Три запальника — это резерв, трехкратный, даже высота и диаметр конуса основания специалистами по газодинамике рассчитывались так, чтобы пламя не отрывалось от горелки, ни при сильнейшем дожде, ни во время снегопадов и метелей.