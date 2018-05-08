Почему китайцы уважали русских торговцев

Китайская империя строилась в окружении народов с абсолютно иным образом жизни, и если государственный интерес диктовал конфликтную территориальную политику, то народ, напротив, был заинтересован в дружбе и обмене товарами.

Особенно ярко эта ситуация проявилась в период правления хуннских шаньюев рода Модэ. Для хуннов как кочевников исключительно заманчивым было получение риса, проса, вина, китайских лакомств и шёлка.

Шёлк был не только предметом престижа и роскоши, но и крайне практичной вещью: в шёлковой одежде не заводились паразиты, а также его не пробивала стрела: можно было вместе с тканью вытащить из тела наконечник.

Взамен китайцы с удовольствием получали от соседей продукты животноводства: мясо, молоко, шкуры, а также дичь и лошадей. Такие стихийные меновые рынки приносили большое удовлетворение населению, но наносили ущерб китайской налоговой системе.

Стремление китайского правительства заблокировать приграничную торговлю привело к длительному периоду войн с хуннами: не имея возможности покупать необходимые вещи, хунны добывали их военным путем. Собственно, соседские приграничные набеги и так никто не отменял, но была возможность направить контакты в более мирное русло.

Что было в России

Самым выгодным для страны видом торговли издревле были меха, но на освоенных территориях пушного зверя уже почти не осталось. И правительство в своих лихорадочных поисках обратилось на Восток.

Россия не стремилась по-быстрому ограбить или уничтожить местное население, а относились к местным этносам с полным уважением. Царские посланцы старались взаимовыгодно договориться с местными вождями, что не всегда удавалось, но все же приводило к нужным результатам. Это была мудрая долгосрочная программа, а может быть естественное свойство русского характера.

Посланцы царя появились на северной границе Маньчжурии, рассчитывая что из-за войны Китаем это таежное государство оставит в покое своих новых соседей. Однако же маньчжурам активные пришельцы совершенно не понравились, они атаковали и заняли русские заставы.

Начало торговли

В 1644 году маньчжуры выиграли войну с Китаем, захватили Пекин и основали императорскую династию Цинь. Таким образом Китай объединился с Маньчжурией, и коренное население оказалось в оккупации: были запрещены многие из китайских традиций, прически, одежда.

Прошло более двадцати лет, когда новая династия Цинь обратила внимание на свои северные рубежи. А там уже обитала масса русских поселенцев, и это были не разрозненные лесные племена, а представители крупного и организованного государства с современным вооружением и политической системой.

Также присутствовали купцы, которые организовали торговлю с местным населением. В этот период Китай покупал у России примерно то же самое, что у хуннов полтора тысячелетия назад: лошадей, шкуры, металл, пушнину.

Россия везла из Китая классику: чай, фарфор, шёлк. Отправлялись казенные торговые караваны, их участники могли везти также свои товары. Караваны снаряжались один раз в три года. Путь каравана туда-обратно занимал целых два года: суда поднимались до Байкала (где орудовали пираты), потом шли по Ангаре и Енисею.

Новый Сибирский тракт

В 1730-м началось строительство Великого Сибирского тракта, которое продолжалось целых 30 лет. После окончания строительства путь сократился до 2-3 месяцев. Вся торговля в те времена велась на территории Китая: жители Поднебесной получили выездное разрешение только в XIX веке.

Первое соглашение России и Китая было оформлено в 1689 году: это был Нерчинский договор, которые урегулировал наиболее значимые пограничные вопросы и порядок дипломатических отношений. В 1727 году был подписан Кяхтинский торговый договор и началась частная торговля между купцами.

Отношения с европейцами

Русские не были единственными европейцами, которые проникали в Сибирь и на Дальний Восток. Ещё в XIII веке в Китае побывали такие путешественники как Гийом де Рубрук и Марко Поло . В XVII веке контакты были уже весьма интенсивными.

Голландии, По морю приходили корабли европейских государств: Британии, Франции Португалии . Прибывали вездесущие иезуиты, тактика которых заключалась в оказании услуг правителям и получении всевозможных льгот из первых рук. Но все же торговля китайцев с русскими загадочным образом велась с наименьшими сложностями, невзирая на совместную границу, что во все времена являлось поводом для конфликтов.

Русские ближе

Согласно Гумилеву и в соответствии с современными исследованиями генетиков, существуют врожденные тонкие контакты между этносами, и в зависимости от их качества создается взаимная симпатия и взаимопонимание. Но кроме инстинктивных ощущений, есть также субъективно-визуальные, есть местный этикет.

В Китае было не принято сходу начинать торговлю — ей должен был предшествовать обряд установления отношений, в этом традиции русских и китайцев совпадали: сначала — совместная трапеза и обмен подарками, знакомство по порядку с членами семьи и торгового сообщества.

И только когда подарки будут унесены и оценены по достоинству, а совместный банкет переварен, все отдохнули и прочувствовали обстановку — тогда можно перейти к делу. Практичные европейцы не понимали такой бесполезной траты времени и не были склонны к пищевым экспериментам в виде экзотических китайских блюд.

Общая чистоплотность

У китайцев есть национальная традиция — чистоплотность! С незапамятных времен житель Поднебесной должен был утром умываться, не менее пяти раз в день мыть руки, раз в три дня мыть голову.

Считалось, что вода оберегает человека от нечистой силы. А ещё важным было купание в деревянных бочках, где вода нагрета раскаленными камнями, и — баня! Менее жаркая, чем русская, вместо веников — лекарственные травы. Но смысл такой же, включая ледяную водку с соленьями после мытья.

И примерно таким же, как в России, был туалет, в силу более теплого климата с кувшином воды вместо клочка мха. Кстати: туалет, где содержимое ямы переложено мхом, не имеет никакого запаха, как и его аналог с проточной водой.

И когда русские купцы, покрытые грязью, усталые с дороги, получали приглашение в баню, их радости не было предела. То есть в основном, в быту, традиции совпадали. Представители двух народов понимали: это свой! И торговля сразу брала высокий старт.

А с европейскими традициями все было намного печальнее: сплошная антисанитария. В то же самое время, в середине семнадцатого века, дамы и кавалеры высшего света носили на теле ловушки для блох — изрядно вонючие коробочки, в которые помещался кусок ткани, пропитанной кровью.

Помои и содержимое ночных горшков выливалось прямо на узкие улицы, а верхние этажи строились навесом, так что все нечистоты валились четко на середину. Поэтому в Париже в моду вошли широкополые шляпы — отряхнул и вроде как чистый.

В прекрасной высокохудожественной Италии давно позабыли римскую систему бань и канализации, и по желобам вдоль метровых улиц текла всякая пакость, в которую неизбежно приходилось влезать, чтобы разминуться.

Мытье считалось крайне вредным для здоровья. Туалет был в лучшем случае в виде выносной башенки, откуда все шлепалось на проходную улицу. В знаменитом Версале туалетов совсем не было — шуршащие кружевами дамы и господа бегали гадить в кусты или же на балкон. И сверху все это заливалось качественным парфюмом.

И вот, когда аккуратный китаец сталкивался с европейским коллегой, надевшим свою парадную парижскую шляпу, первым рефлексом было сведение общение к минимуму, какая уж тут торговля!