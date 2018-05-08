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Россия рассчитывает, что в Чехии восстановят памятник маршалу Коневу
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Почему «скучала» Поклонская, последствия ядерного удара РФ и другие события дня

Россия рассчитывает, что в Чехии восстановят памятник маршалу Коневу 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. РФ РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО ВЛАСТИ ЧЕХИИ ПРИМУТ МЕРЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПАМЯТНИКА МАРШАЛУ КОНЕВУ И РОЗЫСКУ ПРЕСТУПНИКОВ, СОВЕРШИВШИХ АКТ ВАНДАЛИЗМА — МИД
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