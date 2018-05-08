«Мог добить, но донёс до госпиталя». Фронтовик назвал сына в честь немца

В молодости челнинца Манфреда Мансурова пытались звать Мишей, но он категорически запретил. Никогда даже в мыслях не было поменять своё имя — древнегерманское, означающее в буквальном переводе «свободный человек».

Второе рождение

Ударник строительства КАМАЗа Манфред Мансуров преподавал в школе историю, был комсомольским и профсоюзным активистом. Однако непатриотичное имя проблем никогда не доставляло. Разве что его часто произносили на татарский манер — делая ударение на последнем слоге. Манфред Мухаметзянович замечаний никому не делал.

Разговор о том, почему ребёнка из обычной татарской семьи назвали Манфредом, однажды завёл отец Мухаметзян Мансурович, ветеран Великой Отечественной войны. Манфред был в то время уже взрослым мужчиной.

Мухаметзян Мансуров ушёл на фронт в 1942 году. Сражался под Сталинградом, освобождал Белоруссию Польшу . Войну закончил в Берлине у развалин рейхстага. Но за пару месяцев до Победы произошёл с Мухаметзяном случай, который стал для него вторым рождением.

Во время боя в Кёнигсберге он оказался под завалами, был тяжело контужен, потерял сознание. Его стоны услышал случайно оказавшийся неподалеку немец. Вытащил парня из-под развалин, донёс до советского госпиталя.

Когда красноармеец пришёл в себя, врачи сообщили, что своей жизнью он обязан оказавшемуся рядом случайному прохожему. Его имя Мухаметзян прочитал в журнале регистрации пациентов: Манфред фон Вернер. Он сообщил врачам, что комиссован, и вернулся в родной Кёнигсберг после ранения под Сталинградом. Больше никаких подробностей. В тот момент Мухаметзян дал себе слово: если у него когда-нибудь родится сын, он назовёт его Манфредом.

«Мечтаю встретиться»

После войны Мухаметзян прослужил в армии ещё два года. Вернувшись на родину, в деревню Новое Алимово Актанышского района, женился. Когда в 1951 году в семье Мансуровых родился сын, его назвали Манфредом. Против немецкого имени никто в семье не возражал. Почему?

«Отец говорил, что немец мог запросто добить его, советского солдата, обычным кирпичом, и никто об этом бы не узнал, — вспоминает Манфред Мухаметзянович. — Объяснял мне, что не все немцы — фашисты. В любой армии, в любой стране обязательно есть порядочные люди. В Германии , например, были военные, понимавшие, что Гитлер — агрессор и своей жизнью заплатившие за попытку свергнуть его».

После войны Мухаметзян Мансуров несколько раз пытался найти своего спасителя. Писал в Москву , в Калининград (бывший Кёнигсберг), в консульство Германии. Умер в 72 года, так и не дождавшись ответа. Сейчас историей имени его сына занимаются внуки.