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За три года более 10 тыс. человек в Подмосковье запросили данные о подвигах родных на войне
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За три года более 10 тыс. человек в Подмосковье запросили данные о подвигах родных на войне 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО, Николай Корешков
Более 10 тысяч человек обратились за последние три года в Военный комиссариат Московской области для получения информации о подвигах своих предков в период Великой Отечественной войны и других военных кампаний, сообщил во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Во вторник военный комиссар Московской области генерал-майор Вячеслав Мирошниченко вручил члену Совета Федерации Юрию Воробьеву и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву удостоверение к государственной награде «Орден Красной Звезды», которой был удостоен старшина гвардии Василий Воробьев — прадед главы Подмосковья.
«Сегодняшняя система министерства обороны позволяет каждому узнать, где воевал, каких наград удостоен, какие ранения были. Уже более 10 тысяч человек обратились за последние три года в Военный комиссариат Московской области, чтобы получить информацию. Не мы первые, не мы последние», — сказал Воробьев журналистам.
Как уточнил Мирошниченко, по итогам поисков восемь наград вручили непосредственно ветеранам, более 60 удостоверений к наградам — родственникам, также множество орденов и наград вручили за выполнение интернационального долга воинов в Афганистане.
«Мы обязаны найти всех героев, кто не получил свои награды. Обращаться нужно в военный комиссариат по месту жительства, важно принести все данные, которые есть. Мы можем найти информацию как о награде, так и о боевом пути, на каких фронтах воевал», — отметил Мирошниченко.
По его словам, поиск информации может быть недолгим — 2-3 месяца, а может растянуться и на более продолжительное время.
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