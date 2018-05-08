За три года более 10 тыс. человек в Подмосковье запросили данные о подвигах родных на войне

Более 10 тысяч человек обратились за последние три года в Военный комиссариат Московской области для получения информации о подвигах своих предков в период Великой Отечественной войны и других военных кампаний, сообщил во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

«Сегодняшняя система министерства обороны позволяет каждому узнать, где воевал, каких наград удостоен, какие ранения были. Уже более 10 тысяч человек обратились за последние три года в Военный комиссариат Московской области, чтобы получить информацию. Не мы первые, не мы последние», — сказал Воробьев журналистам.

Как уточнил Мирошниченко, по итогам поисков восемь наград вручили непосредственно ветеранам, более 60 удостоверений к наградам — родственникам, также множество орденов и наград вручили за выполнение интернационального долга воинов в Афганистане

«Мы обязаны найти всех героев, кто не получил свои награды. Обращаться нужно в военный комиссариат по месту жительства, важно принести все данные, которые есть. Мы можем найти информацию как о награде, так и о боевом пути, на каких фронтах воевал», — отметил Мирошниченко.

По его словам, поиск информации может быть недолгим — 2-3 месяца, а может растянуться и на более продолжительное время.