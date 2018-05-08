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Жители Беларуси будут бережно хранить память о Великой Победе
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Жители Беларуси будут бережно хранить память о Великой Победе 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Министр выступил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщает БЕЛТА из Дворца Республики. Обращаясь к ветеранам, министр отметил, что они были и навсегда останутся образцом гражданственности и патриотизма, мужества и самоотверженности для современного и будущих поколений. Великая Победа 1945 года во многом обусловлена волей, мужеством, высочайшим моральным духом всех советских людей.
Давая оценку международной обстановке, в которой отмечается 73-я годовщина разгрома гитлеровского фашизма в Европе, докладчик дал понять, что «современный мир вступил в эпоху неопределенности, непредсказуемости и нестабильности». Становятся видны попытки окончательной ревизии духа и смысла Победы, заявил министр. По его словам, «откровенное и циничное попрание норм, регулирующих системы международной безопасности, — это вызов исторической памяти не только народам бывшего Советского Союза, но и народам стран антигитлеровской коалиции».
В современных условиях, отметил министр, на фоне глобальных противоречий и новых вызовов XXI века следует прислушаться к опыту исторического взаимодействия наций, победивших фашизм. В этой связи он назвал «актуальными» и внешнеполитические инициативы, которые предлагает его страна мировому сообществу. В их основе, подчеркнул он, заложены идеи безопасности и сотрудничества.
По словам Андрея Равкова, Беларусь проводит миролюбивую многовекторную внешнюю политику, являясь «донором безопасности на Европейском континенте». В то же время, напомнил он, Минск уделяет и серьезное внимание вопросам военной безопасности.
На торжественное собрание и концерт мастеров искусств приглашены ветераны войны, Вооруженных Сил, труда, руководители республиканских государственных органов и общественных организаций, представители трудовых коллективов, дипломатический корпус, учащиеся и студенты.
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