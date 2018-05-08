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Семье Андрея Воробьева вручили удостоверение о госнаграде прадеда губернатора
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Семье Андрея Воробьева вручили удостоверение о госнаграде прадеда губернатора 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Семье губернатора Андрея Воробьева вручили удостоверение к государственной награде «Орден Красной звезды», которой был удостоен его прадед Василий Воробьев в годы Великой отечественной войны. Передача награды проходила в военном комиссариате Подмосковья.
На церемонию Андрей Воробьев пришел вместе с отцом и двумя сыновьями. Прадед губернатора был награжден за подвиг, который он совершил в 1943 году. Василий Воробьев, командир минометного расчета стрелкового полка, отбивая наступления фашистов, уничтожил 13 немцев и две огневые пулеметные точки. Также он обеспечил бесперебойную подачу боеприпасов своему отряду. Все это позволило войскам продвинуться дальше на рубеже.
Я прадеда не видел в отличие отца. У меня и дед и прадед воевали. Благодаря системе которая существует в Министерстве обороны, можно узнать, где и как воевали прадеды. Мы узнали, что он был удостоен Ордена Красной Звезды, но не смог его получить
— губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Чтобы восстановить информацию о подвиге и награде о своем прадеде Андрей Воробьев обратился в архив военного комиссариата. С подобной просьбой за три года туда также обратилось 11 тысяч жителей области.
«Военный комиссариат разыскали 10 990 награды. В том числе восемь наград вручили ветеранам которые живы. 64 награды вручили родственникам и тем кто выполнял свой долг в Афганистане», — рассказал Вячеслав Мирошниченко военный комиссар Московской области.
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