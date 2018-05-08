Семье Андрея Воробьева вручили удостоверение о госнаграде прадеда губернатора

Семье губернатора Андрея Воробьева вручили удостоверение к государственной награде «Орден Красной звезды», которой был удостоен его прадед Василий Воробьев в годы Великой отечественной войны. Передача награды проходила в военном комиссариате Подмосковья

На церемонию Андрей Воробьев пришел вместе с отцом и двумя сыновьями. Прадед губернатора был награжден за подвиг, который он совершил в 1943 году. Василий Воробьев, командир минометного расчета стрелкового полка, отбивая наступления фашистов, уничтожил 13 немцев и две огневые пулеметные точки. Также он обеспечил бесперебойную подачу боеприпасов своему отряду. Все это позволило войскам продвинуться дальше на рубеже.

Я прадеда не видел в отличие отца. У меня и дед и прадед воевали. Благодаря системе которая существует в Министерстве обороны , можно узнать, где и как воевали прадеды. Мы узнали, что он был удостоен Ордена Красной Звезды, но не смог его получить

— губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Чтобы восстановить информацию о подвиге и награде о своем прадеде Андрей Воробьев обратился в архив военного комиссариата. С подобной просьбой за три года туда также обратилось 11 тысяч жителей области.