Автопробег «Эх, путь-дорожка фронтовая» охватил 100 городов и поселков Ставрополья

"Более чем в 100 городах и поселках участники автопробега вместе с жителями разворачивали 20-метровую копию главного символа праздника — Знамени Победы", — говорится в сообщении.

Участников акции на площади возле музея аплодисментами встречали представители правительства края, администрации города, депутаты, члены ветеранских общественных организаций, учащиеся школ, жители краевого центра. Память павших за свободу нашей Родины почтили минутой молчания.

Автопробег проводится в Ставропольском крае с 2015 года, в колонне традиционно присутствуют ретроавтомобили «Победа». Маршрут следования включает около 120 городов и населенных пунктов. Во время торжественных митингов и встреч участники автопробега разворачивают более чем десятикратно увеличенную копию Знамени Победы — флага 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного над Рейхстагом в Берлине 1 мая 1945 года.