Ещё
Автопробег «Эх, путь-дорожка фронтовая» охватил 100 городов и поселков Ставрополья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Почему «скучала» Поклонская, последствия ядерного удара РФ и другие события дня
Почему «скучала» Поклонская, последствия ядерного удара РФ и другие события дня

Автопробег «Эх, путь-дорожка фронтовая» охватил 100 городов и поселков Ставрополья 

ТАСС 1 час назад
СТАВРОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Участники краевого автопробега «Эх, путь-дорожка фронтовая», стартовавшего в Ставрополе 16 апреля, за время акции развернули Знамя Победы более чем в 100 населенных пунктах Ставрополья. Как сообщает во вторник пресс-служба администрации Ставрополя, завершение автопробега состоялось в краевом музее "Россия — Моя история".
"Более чем в 100 городах и поселках участники автопробега вместе с жителями разворачивали 20-метровую копию главного символа праздника — Знамени Победы", — говорится в сообщении.
Участников акции на площади возле музея аплодисментами встречали представители правительства края, администрации города, депутаты, члены ветеранских общественных организаций, учащиеся школ, жители краевого центра. Память павших за свободу нашей Родины почтили минутой молчания.
Автопробег проводится в Ставропольском крае с 2015 года, в колонне традиционно присутствуют ретроавтомобили «Победа». Маршрут следования включает около 120 городов и населенных пунктов. Во время торжественных митингов и встреч участники автопробега разворачивают более чем десятикратно увеличенную копию Знамени Победы — флага 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного над Рейхстагом в Берлине 1 мая 1945 года.
ТАСС: последние новости
Российские дипломаты в Узбекистане поздравили ветеранов с 73-й годовщиной Победы Источник: Москва недовольна риторикой нового главы МИД ФРГ в отношении России В Адыгее семь ветеранов Великой Отечественной войны получили жилье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово340
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»494
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян30
Келвин Харрис разбился в аварии9
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»38
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение