«Праздники двора» прошли в районе Чертаново Северное

«Праздники двора», посвященные Дню Победы, прошли в районе Чертаново Северное в среду, 9 мая.

Развлекательные мероприятие организовал центр досуга и спорта «Энергия.RU» при поддержке управы района. Программа была очень насыщенной и прошла на двух площадках: около дома 116 на Варшавском шоссе и дома 5Г в микрорайоне Северное Чертаново. Перед жителями и, конечно же, ветеранами выступили ансамбль «Весенний каприз», солисты студии «Джем», клуб «Горизонт» и ученики школы № 1179.

— Несмотря на то, что было холодно, наши артисты справились! Эмоций было очень много. Ветераны тепло приветствовали выступления детей: они подпевали и даже танцевали. А участник Великой Отечественной войны, житель нашего района Юлий Павлович Павлов декламировал стихотворения, — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» специалист по связям с общественностью Центра Марина Сухарева.

Фото: Центр досуга и спорта «Энергия.RU»

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/10/40830/