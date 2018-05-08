Титов разработал методичку для собственников закрытых пожарными торговых центров

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов разработал методические рекомендации для предпринимателей, объекты которых закрыты за нарушения пожарной безопасности, сообщил RNS бизнес-омбудсмен. Данное пособие подготовлено для информационного обеспечения пострадавших предпринимателей, поскольку, по мнению бизнес-омбудсмена, контролирующие органы при проверках не дают никаких алгоритмов действий.

«Дело в том, что предприниматели не знают, как действовать при этих внезапных проверках, а контролирующие органы тоже не дают им никаких алгоритмов действий. Проверка прошла, суд по иску прокурора наложил обеспечительные меры, запретив эксплуатацию объекта, пока не будут устранены нарушения пожарной безопасности, а дальше предприниматель впадает в панику: объект простаивает, убытки нарастают. Мы подготовили своеобразную методичку, отразив в ней пошаговую последовательность действий», — сказал он.

Титов объяснил, что предприниматель после устранения нарушений, выявленных в ходе проверки, должен обратиться в органы надзорной деятельности МЧС , копию обращения направить прокурору. После чего указанными органами проводится внеплановая проверка. «По ее итогам составляется акт, который должен быть приобщен к ходатайству об отмене обеспечительных мер — оно подается в тот же суд, который эти меры наложил», — объяснил он, добавив, что «решение прокурора в случае выдвижения излишних требований можно обжаловать в вышестоящую прокуратуру, несогласие с решением суда — в порядке апелляционного и кассационного обжалования».

По словам бизнес-омбудсмена, после массового закрытия торговых центров количество обращений в аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей увеличился.

«В результате проверки (проверки МЧС торговых центров на предмет соблюдения противопожарной безопасности. — RNS) вынесено более 700 представлений об устранении нарушений, заведено более 1000 дел об административных правонарушениях, работа более 100 торговых центров приостановлена. После этого поток обращений в аппарат уполномоченного увеличился», — отметил Титов.