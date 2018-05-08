Ещё
Московский портал госуслуг «уделал» Нью-Йорк, Лондон, Барселону и Сингапур
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Почему «скучала» Поклонская, последствия ядерного удара РФ и другие события дня
Почему «скучала» Поклонская, последствия ядерного удара РФ и другие события дня

Московский портал госуслуг «уделал» Нью-Йорк, Лондон, Барселону и Сингапур 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Портал городских услуг, который в минувшем года переехал на официальный сайт правительства и мэра Москвы mos.ru, стал не просто удобным сервисом, объединившим все городские электронные услуги в одном месте. Сайт возглавил рейтинги подобных полрталов среди главных мегаполисов мира.
К примеру, в Нью-Йорке горожанам доступно более 130 электронных услуг на портале NYC311. В то же время на московском сайте госуслуг доступно 250 пунктов. Вместе с городским порталом Нью-Йорка mos.ru обогнал и главный городской сайт Барселоны.
Лидирует портал и по числу ежемесячных посещений: mos.ru в среднем посещают более 14 миллионов москвичей, что превосходит аналогичные показатели порталов госуслуг Лондона и Сингапура.
Упомянутые 160 услуг доступны для москвичей онлайн во вкладке «Услуги и сервисы»: все услуги разбиты по группам, поэтому найти нужную не составит труда.
Самые востребованные среди жителей столицы сервисы собраны в отдельную категорию — стоит заглянуть в блок «Популярное» на главной странице сайта: здесь можно передать показания приборов учета воды и электросчетчиков, подать заявление в государственные образовательные учреждения и получить другие популярные услуги.
Если что-то пошло не так — портал mos.ru подскажет, как получить услугу, предоставив наглядную пошаговую инструкцию.
На сегодняшний день госуслуги в режиме онлайн получают почти 70 процентов жителей столицы России.
Ридус: последние новости
Учитель физкультуры из Нижнего Новгорода оказался в центре секс-скандала В Нижнем Новгороде митингуют против повышения платы за отопление «В самые тяжелые годы мы были вместе»: хроника «Бессмертного полка» в мире
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово340
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»494
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян30
Келвин Харрис разбился в аварии9
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»38
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение