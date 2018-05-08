Московский портал госуслуг «уделал» Нью-Йорк, Лондон, Барселону и Сингапур

Портал городских услуг, который в минувшем года переехал на официальный сайт правительства и мэра Москвы mos.ru , стал не просто удобным сервисом, объединившим все городские электронные услуги в одном месте. Сайт возглавил рейтинги подобных полрталов среди главных мегаполисов мира.

К примеру, в Нью-Йорке горожанам доступно более 130 электронных услуг на портале NYC311. В то же время на московском сайте госуслуг доступно 250 пунктов. Вместе с городским порталом Нью-Йорка mos.ru обогнал и главный городской сайт Барселоны.

Лидирует портал и по числу ежемесячных посещений: mos.ru в среднем посещают более 14 миллионов москвичей, что превосходит аналогичные показатели порталов госуслуг Лондона и Сингапура

Упомянутые 160 услуг доступны для москвичей онлайн во вкладке «Услуги и сервисы»: все услуги разбиты по группам, поэтому найти нужную не составит труда.

Самые востребованные среди жителей столицы сервисы собраны в отдельную категорию — стоит заглянуть в блок «Популярное» на главной странице сайта: здесь можно передать показания приборов учета воды и электросчетчиков, подать заявление в государственные образовательные учреждения и получить другие популярные услуги.

Если что-то пошло не так — портал mos.ru подскажет, как получить услугу, предоставив наглядную пошаговую инструкцию.

На сегодняшний день госуслуги в режиме онлайн получают почти 70 процентов жителей столицы России.