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Страна отметила праздник военным парадом
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Почему «скучала» Поклонская, последствия ядерного удара РФ и другие события дня
Почему «скучала» Поклонская, последствия ядерного удара РФ и другие события дня

Страна отметила праздник военным парадом 

RT на русском 1 час назад
7 мая в Казахстане отмечают День защитника Отечества. По традиции в праздник был проведён военный парад. Подробнее о торжественном шествии — в материале RT.
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