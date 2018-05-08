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Страна отметила праздник военным парадом
RT на русском
1 час назад
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7 мая в
Казахстане
отмечают День защитника Отечества. По традиции в праздник был проведён военный парад. Подробнее о торжественном шествии — в материале RT.
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