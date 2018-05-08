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Пешеходы Европы пожаловались на станции для заряда электромобилей
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Пешеходы Европы пожаловались на станции для заряда электромобилей 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Вслед за распространением электромобилей города повсеместно устанавливают зарядные станции для них, чтобы отвечать спросу и поощрять увеличение количества экологичного транспорта. К концу 2017 году в мире насчитывалось почти 600 тыс. пунктов зарядки. При этом некоторые города задействуют для установки зарядных станций пешеходное пространство. О новой проблеме урбанизации рассказывает The Guardian.
"С высоким трафиком и низким качеством воздуха, влияющем на многих людей, нам нужны не только более чистые транспортные средства, но и снижение их количества, — говорит Рэйчел Уайт, старший политический советник Sustrans, благотворительной организации, которая занимается развитием велодвижения в Великобритании. — Усложнение процесса и сокращение доступа к и без того переполненным тротуарам мешает большему количеству людей совершать ежедневные пешие прогулки".
Любое уменьшение ширины тротуаров затрудняет передвижение людей с инвалидностью, препятствует их доступу к транспорту. The Guardian опубликовала подборку фотографий из крупных европейских городов, свидетельствующих о неудобствах, которые начали испытывать жители. В Лондоне зарядные пункты на тротуарах мешают свободному перемещению пешеходов, особенно тех, у кого есть инвалидная или детская прогулочная коляска. В другом английском городе, Норидже, один из владельцев поставил свой электромобиль заряжаться на тротуаре, когда станцию перегородил автобус.
Тем не менее, как отмечает The Guardian, в ряде городов, например, в Париже, станции встраивают незаметно. В Лондоне также есть районы, в частности Ислингтон, где зарядные станции опрятно встроены в фонарные столбы и не препятствуют проходу.
В городах США многие пункты зарядки находятся на автостоянках, а не на тротуарах. А Швеция и Китай используют другой подход: там открывают отдельные участки дороги для подзарядки едущих электромобилей, снижая таким образом потребность в уличных зарядных устройствах.
Материал предоставлен проектом "+1".
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