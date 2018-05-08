СМИ: в Подмосковье учителей обязали лайкать посты чиновников

В Воскресенском районе Подмосковья сотрудников образовательных и культурных учреждений обязали ставить лайки к публикациям чиновников в социальных сетях. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на «Регламент работы специалиста в социальных сетях».

Согласно регламенту, который в учреждениях получили в апреле, подчиненные должны зарегистрироваться в соцсетях, а затем «подать запрос на добавление в друзья» главе Воскресенского района Олегу Сухарю, руководителю районной администрации Виталию Чехову , начальнику управления образования Ирме Письменной и ее заместителю Игорю Подоленчуку.

После подтверждения запроса работникам рекомендовали зайти на страницы чиновников и «кликнуть значок „нравится“ в последних публикациях».

Им также предложили создать таблицу со списком публикаций, которым поставили лайк. Список каждую пятницу в 15:00 нужно передавать работнику, отвечающему за «контроль реакций».

Несколько сотрудников образовательных и культурных учреждений подтвердили изданию, что видели регламент.

По словам учителя Александра, о новой «непедагогической» обязанности сотрудникам рассказали на педсовете в конце апреля. Пожилым сотрудникам, у которых нет аккаунтов в соцсетях, предложили там зарегистрироваться, чтобы наравне со всеми ставить лайки и «писать хвалебные комментарии».

«Нам сказали: кто не предоставит информацию о количестве лайков, тот пойдет «на ковер к директору», где с ним будут «говорить отдельно», — сказал сотрудник местной школы Александр.

В первых числах мая по учреждениям разослали еще один документ, который обязывает директоров прислать отчеты о проставленных лайках по электронной почте.

Документ был подписан Владимиром Касьяновым — директором Воскресенского научно-методического центра, где сотрудники образовательных учреждений проходят курсы повышения квалификации.

«А вы что-то имеете против того, чтобы люди хорошо оценивали то, что делает администрация? Вы хотите осудить то, что люди могут зайти в социальные сети и поинтересоваться, как кто [из чиновников] работает? — сказал Касьянов.