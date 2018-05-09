СМИ: подмосковных педагогов заставляют «лайкать» посты чиновников

Учителя и работники культуры Воскресенского района Подмосковья получили распоряжение ставить лайки к постам местных чиновников во всех соцсетях. В распоряжении «Медузы» оказался соответствующий документ под названием «Регламент работы специалиста в социальных сетях». В нем есть инструкция с указаниями, как правильно ставить лайки и как отчитываться о проделанной работе. В документе говорится, что педагогам необходимо создать страницу в социальных сетях, «если она еще не создана», а затем «подать запрос на добавление в друзья» руководителям Воскресенского муниципального района. После подтверждения статуса «друзей» работникам бюджетной сферы рекомендуют зайти на страницы чиновников и «кликнуть значок „нравится“ в последних публикациях, которые вы еще не прочитали». Для отчетности учителям и работникам культурных учреждений предложено создать таблицу со списком залайканных публикаций. Каждую пятницу в 15:00 этот список «на бумажном носителе» велено передавать работнику, «ответственному за контроль реакций».

Документ носит неофициальный характер. Тут нет даты, подписей и печатей, он выполнен не на бланке администрации района, однако сразу несколько сотрудников образовательных и культурных учреждений Воскресенского района подтвердили «Медузе», что видели такую бумагу и что она пришла в середине апреля 2018 года из вышестоящих инстанций.